A 20 éves, aki váltani készül Räikkönent

Egy éve ilyenkor még a haverjaiddal néztétek itt az F1-eseket a GP2-futam után, gyorsan nagyot változott az életed.

Rengeteget, a Forma-1 nagy ugrást jelent a GP2-höz képest. Bizonyos tekintetben nehezebb, hisz sokkal nagyobb a felhajtás körülötte, de valamilyen szinten könnyebb is, mert rengeteg támogatást kapok. Nagyon élvezem az egészet, és hogy a Forma-1 részese lehetek.

Egy éve vezettél először Ferrarit is.

Igen, a tavalyi teszten itt próbálhattam ki az F1-es Ferrarit, ráadásul én értem el a legjobb időt a teszten, még ha az amúgy nem is jelentett valami sokat. Ettől függetlenül különleges nap volt nekem, azt hiszem, akkor mutattam meg a Ferrarinak és a Forma-1-nek, hogy mire vagyok képes.

Mi a legnagyobb különbség a GP2 és az F1 között?

Sokkal több mindennel kell foglalkoznod egy hétvégén, ez már nem csak a vezetésről szól. Rengeteg a médiaülés, a megbeszélés és hasonlók, sokkal nehezebb beosztani az energiádat, hogy 100 százalékig a versenyre tudj fókuszálni.

Pusztán vezetésben mi a különbség?

Egy F1-es autót vezetni sokkal bonyolultabb a rengeteg elektronikai rendszer miatt. Ráadásul egy teljesen más vezetési stílust igényel, amihez hozzá kell szokni.

Mi most neked a legfontosabb?

Szeretném a lehető legjobban végezni a munkámat a hétvégén. Jó pozícióban vagyunk jelenleg, futamról futamra jobban teljesítünk, az utóbbi hetekben nagyon közel voltunk az utolsó szakaszhoz az időmérőn, párszor be is kerültünk a legjobb tízbe. Remélhetőleg tudjuk ezt a tendenciát tartani, hisz a szimulációk szerint ez a pálya fekszik az autónknak. Meglátjuk, mi lesz, remélhetőleg szerzünk még pár pontot a nyári szünet előtt.

A Hungaroring elég bonyolult pályának tűnik, a csütörtök délelőtti pályabejáráson ezért ment veled a fél csapat?

Ekkor van először lehetőségünk arra, hogy közvetlen benyomásokat szerezzünk a pályáról, milyen az aszfalt állapota, milyenek a rázókövek, majd ezek alapján megbeszéljük a mérnökökkel, hogy milyen változásokat kell alkalmazni az autón. Fontos része ez a hétvégének.

Legutóbb Hockenheimben őrült verseny volt esővel. Bevállalnál újra egy hasonlót, vagy jobb ha száraz marad?

Mindegy, hogy milyen lesz az időjárás, nekünk minden jó. Németországban trükkös volt a helyzet, mert bár a tévén úgy tűnt, nagyon esett a hatos kanyarban, a valóságban nem volt annyira durva. Pont a harmadik szektorban voltam, amikor a boxból szóltak, hogy menjek be kereket cserélni, nem volt időm válaszolni, hogy nem érzem szükségesnek, így bementem. Nem jött be, de tanulunk az esetből, hogy jobb legyen hasonló körülmények között a kommunikációnk.

Később a futamon volt egy pördülésed, ami hiba, de olyan tökéletes 360 fok volt, amit ritkán látni. Hogy csináltad?

Gyorsan át kellett látni a helyzetet, attól a ponttól kezdve pedig minden már csak azon múlt, hogy mikor engeded fel a féket.

Szándékosan meg tudnád ismételni?

Nem, azt azért nem.

Három-négy futam kellett neked az elején, hogy belerázódj a Forma-1-be, aztán mintha egy csapásra megváltozott volna valami, elkezdtek jönni az eredmények. Mi történt?

Egyértelmű, hogy nem volt könnyű nekem a Forma-1. A szezon első három versenye elég nehezen ment, azt hittem, egész évben szenvedni fogok, nem számítottam ilyen jó eredményekre. Kellemes meglepetés ez mindenkinek a csapatban.

Ferrari - egyre több helyről hallani, hogy az lehet a következő csapatod. (Räikkönen helyén.)



Mindig is arra vágytam, hogy egyszer a Ferrarinál versenyezzek. Nem tudom mikor, de remélem, hogy egyszer valóra válik az álmom.

Készen állsz a Ferrarira?

Tavaly ilyenkor mindenki arról kérdezett, hogy készen állok-e a Forma-1-re. Nehéz kérdés ez, addig nem derül ki, míg ki nem próbálom. Egy biztos: minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ha lehetőség adódik, akkor készen álljak rá.

Tudatosan készülsz a váltásra?

Minden verseny után átnézem a csapat jelentését, hogy mit csinálhattam volna jobban, milyen téren kell nekem vagy a csapatnak fejlődnie. Így pedig természetes, hogy futamról futamra fejlődöm. A Hungaroringen például más lesz a csapat stratégiája, máshogy készülök, mint Németországban, hisz az a cél, hogy tanuljunk a hibáinkból és fejlődjünk. Ha készülök, akkor így.

Marchionnéval nem csak a Forma-1, egy iparág veszített

Charles Leclerc csapattársával, Marcus Ericcsonnal is beszélgettünk a Hungaroringen, mind őt, mind Leclercet Sergio Marchionne, a Ferrari héten elhunyt elnöke szerződtette le a Ferrari-fiókcsapat Alfa Sauberhez. Leclercet nem, de a svédet kérdezhettük arról is, milyen ember volt az elnök. Ericsson szerint "nagyszerű ember és főnök ment el, akinek a halálával nemcsak a motorsport, de az autóipar is rengeteget veszített". A pilóta beszélt csapattársáról is, akit nagyon tehetségesnek tart, különösen egy körön. Jó viszonyban vannak és nagyon sokat tanultak egymástól. Ericsson a Hungaroringet intenzív, nehéz pályának tartja. Az Alfával nagyon elégedett, szeretne is maradni a Saubernél, folynak a tárgyalások a folytatásról.