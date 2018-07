Hamilton-győzelem és Ferrari-hiba a Hungaroringen

Rekkenő hőségben indult a 33. Magyar Nagydíj, Mercedes-Ferrari-sorrendben, az első sort az ezüst, a másodikat a piros kocsik bérelték ki. Mondhatni, fordított sorrendben, mert az összes edzésen gyorsabbak voltak a Ferrarik, de esőben, az időmérőn nem.

Hamiltonnak kulcsfontosságú volt a pole pozíció mellett csapattársa, Valtteri Bottas második helye. A rajtnál rendben el is jöttek a Mercik, Hamilton és Bottas, Räikkönen kanyarodott harmadiknak, de a második kanyarban szépen el is engedte Vettelt.

Hamilton az élen 5-6 másodperces előnyt épített ki: ultralágy gumin indult - ahogy Bottas és Räikkönen is -, Vettel viszont lágyon. Ennek megfelelően a finn Ferrarija a 15., Bottas a 16., Hamilton csak a 26. körben jött kerékcserére.

Vettel így átvette a vezetést, és egészen a 40. körig meg is tartotta. Egyetlen kerékcseréjén, mikor megkapta az ultralágyakat, hibáztak a szerelői, a bal első kerék nehezen jött le, 1,5-2 másodpercet veszített - nagyjából ennyi kellett volna, hogy Bottas elé jöjjön vissza, és támadhassa Hamiltont, ám a késlekedéssel csak a finn nyakára tudott visszatérni.

Hamilton 8-9 másodperccel ment Bottas előtt, Vettel a második Merci sarkában, Räikkönen pedig a 60. körre már Vettel sarkában, még úgy is, hogy a 39. körben ő már másodszor állt ki kerekekért: Hamilton jó hátvédet kapott Bottasban, beoszthatta az ultralágyait egészen a végéig.

A 8-9 mp-ből aztán hirtelen 17 lett, amikor Vandoorne McLarenje lelassult, és életbe lépett a virtuális biztonsági kocsi egy rövid időre. Ilyenkor a pályán kell lelassítaniuk az autóknak, a különbség az első és a második között megnőtt, majd a 17-ről ugyanilyen hirtelen 12-re változott. Elképzelhető, hogy Bottas a kelleténél jobban lelassított, míg Hamilton csak amennyire muszáj volt. Így nyert egy nem is olyan kis előnyt Hamilton, köszönhetően a csapattársának.

19 Galéria: Lewis Hamilton nyerte a 33. Magyar Nagydíjat Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Bottas a hajrára nagyon lelassult a lágy gumin, a 60. körtől Vettel letolta a pályáról, a 65.-ig bírta a finn mercis: az első kanyarban Vettel kívülről támadott, a másodikban szintén, kívülről el is ment. Bottas annyira a belső ívre került, hogy a pálya szinte elfogyott előtte, a Ferrari bevágott neki kicsit, az autók összeértek, Bottas szárnyából letört egy darab, a Ferrari megúszta.

Räikkönen is elment Bottas mellett természetesen, két kör múlva Ricciardo is kívülről előzte, de Bottas túl későn fékezett, belecsúszott Ricciardóba is. Mindketten tovább tudtak menni, de az utolsó körben Ricciardo végül megelőzte a finnt, akinek a végére teljesen szétcsúszott a versenye. A futam után vizsgálták is a hibáját, végül 10 mp büntetést kapott, de a végeredményen ez nem változtat.

Az élen Hamilton zavartalanul ment a célig, Vettel második, Räikkönen harmadik lett. Ricciardo negyedik, Bottas az ötödik helyen végzett Gasly, Magnussen, Alonso, Sainz és Grosjean zárta a top 10-et.

Hamilton 24 ponttal elhúzott a világbajnokságban, a Mercedes 10 ponttal előzi a Ferrarit.

Borítókép: Lisi Niesner / Reuters.