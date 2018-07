Pénteken hivatalosan is csődöt jelentett a Force India, a lépéshez viszont a csapat pilótája, Sergio Pérez is hozzájárult, ő indított ugyanis keresetet az istálló ellen. Ebben a csapat motorjait szállító Mercedes, illetve a Force India főszponzora, a BWT is támogatták, mert úgy látták, csak így lehet sikeresen megmenteni a csapatot.

Vagyis nem egy sértődött reakcióról, hanem tudatosan átgondolt mentési tervről van szó, amiben minden fél természetesen a pénzét szeretné viszont látni:

Pérez az elmaradt fizetését,

a Mercedes a motorokért és a váltókért meg nem kapott 10,5 millió euróját szeretné megkapni,

a BWT pedig hivatalos formában jelezte, hogy a szponzori támogatásukat kölcsönként adták a csapatnak.

Azzal, hogy hivatalos úton kérik a tartozás rendezését, rákényszerítik a csapatot arra, hogy egy működőképes stratégiát alkossanak a Force India megmentésére. Korábban a csapat többségi tulajdonosa, Vijay Mallya azt mondta, még nem kapott megfelelő ajánlatot a csapat eladására, a csődeljárás megindításával viszont már nem ő hozza meg a döntést arról, mi megfelelő, és mi nem, hanem a csődbiztosok, akik sürgős megoldást keresnek az Autosport szerint.

A korábbi hírek alapján négy vevő is lenne a csapatra, velük kellene kidolgozni a megoldást.

Pérez egyébként azt nyilatkozta, hogy megszakadt a szíve, amiért csődeljárást kellett indítania a csapata ellen, nehéz döntés volt, de meg kellett tennie, nem csak maga miatt, hanem a csapat 400 alkalmazottja maitt is.