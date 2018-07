Hungaroring: nem lelkesedik a külföldi sajtó

A Mercedes az ellenfél hibájából is profitált a sikerhez. Bottas szétcsúszott, Vettellel és Ricciardóval is ütközött a végén a Magyar GP-n.

A nemzetközi sajtó egyöntetűen Lewis Hamiltont dicséri, aki vasárnap megnyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, így növelte előnyét a pontversenyben a Hungaroringen második Sebastian Vettellel szemben. A versenyről nem sok pozitívat írnak.

Nagy-Britannia:



Daily Mail:

"Lewis Hamilton átvette az irányítást a világbajnoki címért zajló csatában"

The Mirror:

"Hamilton egyetlen hibát sem vétett a Hungaroringen, miután elrajtolt az élről"



Olaszország:



Corriere dello Sport:

"A boxkiállásoknak fontos szerepük volt, és ezúttal egyértelműen előnyt jelentettek Hamiltonnak, ahogyan a kifogástalanul működő autója is"



Spanyolország:



La Vanguardia:

"A nap Lewis Hamiltonra ragyogott Magyarországon"

El Mundo:

"Hamilton uralta az unalmas futamot, és ötödik győzelmével mehet nyaralni"



Ausztria



Kurier:

"Hamilton Magyarországon is nyert, és már a kezében tartja a világbajnoki címet"



Svájc:



Blick:

"Vasárnap világossá vált: Hamilton továbbra is Magyarország királya!"

(MTI)