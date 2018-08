Kimi Räikkönen élen a Hungaroringen

Szerdán rendezik a nyári kollektív F1-teszt utolsó napját a Hungaroringen. A keddi edzést Antonio Giovinazzi pályacsúccsal nyerte meg a Ferrarival, a második napon Kimi Räikkönen tesztelt az olasz csapattal, illetve Robert Kubica is pályán volt a Williamsszel.

A Haas volt az egyetlen, ami nem maradt Magyarországon tesztelni, a Torro Rossón kívül, ami az egyik autójával a Pirellinek dolgozott, mindegyik istálló egy-egy autóval vett részt a teszten:

Ferrari – Kimi Räikkönen

Mercedes – George Russell

Red Bull – Jake Dennis

Torro Rosso – Brendon Hartley és Sean Gelael

Williams – Robert Kubica

McLaren – Lando Norris

Renault – Artyom Markelov

Sauber – Antonio Giovinazzi

Force India – Nikita Mazepin

Az első teszthez hasonlóan most is a Ferrari kezdett a legjobban, miután Räikkönen a lágy keverékkel 1:16.171-es időt ért el. Rajta kívül egyedül Russell tudott 1:20-as időn belül zárni a Mercedesszel, de így is három másodperccel lemaradt a Ferraritól.

Nem sokkal 11 óra előtt lerobbant Nikita Mazepin alatt a Force India, ami miatt meg is kellett szakítani az edzést pár percre.

Robert Kubica feltűnően inaktív volt a pályán, mindössze 16 kört futott délig, ráadásul egyik sem volt teljes. Csak pár perccel 12 után fejezte be az első körét.

A hangulatot ez sem befolyásolta, Kubica miatt legalább 1000 lengyel drukker van a főtribünön, és úgy drukkolnak neki, mintha futballmeccsen lennének. A nevét kántálják és felállva tapsolnak, ha épp a boxban van, üdvrivalgás követi, ha a pályán száguld el előttük a kocsijával.

A legtöbbet negyed tizenkettőig egyébként Hartley volt a pályán, már 43 körnél jár.

Itt van egyébként a körrekorder Giovinazzi is újra, csak most az Alfa-Saubert vezeti. Azt sem rosszul, dél körül negyedik volt Räikkönen, Norris és Russell mögött.

