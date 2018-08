Valakinek nagyon fog fájni ez a pár hét

Az újonc Alfa-pilótát 1 éve a Hungaroringen arról kérdezték, készen áll-e az F1-re. Most a Ferrari a téma, pedig még csak 11 futamon van túl.

Daniel Ricciardo mindenkit meglepett, amikor a Forma–1 nyári szünetének elején közölte, elhagyja a 2019-től a Renault-t Hondára cserélő Red Bullt, és a francia motorgyártó gyári csapatához igazol. A hír tényleg bombaként robbant, pedig a Renault érdeklődése nem volt teljesen új, 2017 végén, a Toro Rosso-szakítás után az ausztrált szerették volna megkaparintani, de végül Carlos Sainzot kapták meg a Red Bulltól.

Ezzel felszabadított egy ülést az egyik prémiumcsapatnál – még ha a Red Bull a hibridérában nem is tudta hosszabb távon megszorongatni a Mercedest és a Ferrarit, azért ide soroljuk őket –, másrészt lezárt egy olyan helyet, amire legalább két másik nevet emlegettek.

A pilótakeringő a legtöbb évben egy zsinórra felfűzhető, és egy(-két) puzzle-darabka helyére kerülésével összeáll a sor, idén viszont egy óriási massza az egész, amiben akár két-három bejelentés után sem válik tisztábbá a kép.

Mielőtt rátérnénk a bizonytalan forgatókönyvekre, nézzük, mi a biztos 2019-re:

a Mercedesnél biztosan Lewis Hamilton és Valtteri Bottas folytatja, előbbi a 2020-as szezon végéig, utóbbi egy plusz egy évre hosszabbított;

a Ferrarinál Sebastian Vettel helye is biztos a következő két szezonra;

ahogy a Red Bullnál Max Versappené is;

a Renault felállása is fix, jövőre Nico Hülkenberg és Daniel Ricciardo ül az autóban.

A maradék 14 ülésre egyelőre nincs érvényes szerződés, miközben már augusztust írunk, és könnyen lehet, hogy elég sokáig nem is fogunk majd tisztábban látni, mert több tényező is bonyolítja az igazolásokat. De haladjunk sorban!

Ferrari

Arról, hogy ki legyen Sebastian Vettel csapattársa 2019-ben, az új Ferrari-főnöknek kell döntenie. Halála előtt Sergio Marchionne a váltás, vagyis a 20 éves Sauber-pilóta Charles Leclerc előléptetése felé hajlott, ez viszont most veszélybe került, lehet, hogy még egy évre marad Kimi Räikkönen, aki 2018-ban már picivel a szezon felén túl több dobogós helyet szerzett, mint tavaly egész szezonban, a javuló teljesítménye alapján tehát jobb átmeneti időszakot jelenthet a Marchionnét váltó Louis Camillerinek, aki ráadásul a cégen kívülről, a Philip Morris dohányipari óriástól érkezik.

Vettel mellé lényegében csak ők ketten esélyesek, vagy a tapasztalt finn marad, vagy jön Leclerc, ebben az esetben Räikkönen távozna az F1-ből.

Red Bull

Papíron háromesélyesnek tűnik a verseny a Ricciardo miatt felszabadult helyre, de szinte biztos, hogy ki lesz a befutó a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly hármasból.

Alonsón érdemes pár percig elgondolkodni – valószínűleg az ügynöke, Flavio Briatore is felhívta Christian Horneréket –, hiszen a Red Bull-lehetőség öt, de minimum négy év után először ismét stabilan versenyképes autóba ültethetné. Viszont valószínűleg a Red Bull nem kockáztatna vele, a márka főleg fiatalokat toló imidzsébe sem fér bele a már 37 éves spanyol, és Max Verstappen mellett is nehéz elképzelni.

Carlos Sainz jelenleg a Red Bulltól kölcsönben vezet a Renault-nál, a szerződéséről szeptember 30-ig dönthetnek, azután biztossá válhat, hogy a spanyol megy Versteppen mellé, vagy ingyen igazolható lesz. Mivel a Toro Rossónál nagyon nem jött ki Verstappennel, a csapat aligha kockáztatna meg még egy bizonytalan időszakot, főleg úgy, hogy a korai szerződtetés miatt világosan látszik, hogy Verstappen köré akarják építeni a következő két évet.

Marad a Toro Rossóban meglepően jól teljesítő francia – kvázi – újonc Pierre Gasly, aki egyrészt már egy szezont lehúz a Honda-motorral a háta mögött, tehát azzal és a japán gyártó embereivel is lesz tapasztalata, másrészt egy negyedik, egy hatodik és egy hetedik hellyel bőven túlteljesítette eddig a csapattal szembeni elvárásokat.

Ha Gasly mellett döntenek, azt viszonylag gyorsan be is jelenthetik, bár ezzel épp a többi, pilótát keresgélő csapatot segítenék.

McLaren

A két nagy kérdőjel közül az egyik akár már idén eltűnhet a szebb napokat is látott csapatnál, ugyanis annyira elégedetlenek a belga Stoffel Vandoorne-nal, hogy a hírek szerint azon is elgondolkodtak, hogy már a Belga Nagydíjra lecserélik a fiatal pilótát a Forma-2-ben iszonyatos fölénnyel vezető Lando Norrisra. Ezt azóta csak maga Vandoorne cáfolta, a McLaren-főnök Zak Brown csak annyit mondott, elég valószínűtlen, hogy ezt meglépjék, de Spa után is még nyolc futam lesz, gyorsan elfogyhat a türelem a belgával szemben.

Ha még idén lecserélik a most még csak 18 éves Lando Norrisra, az alighanem azt is jelenti, hogy a szupertehetség marad 2019-re is a csapatnál.

A nagyobb kérdés Fernando Alonso jövője. A spanyol késő őszre jelezte pusztán azt a döntést is, hogy marad-e a Forma–1-ben, vagy esetleg lelép az IndyCar felé, a McLaren viszont nyilván időben tudni szeretné, mit tervez, mielőtt elfogynak a lehetséges opciók.

Ideális esetben akár a két spanyollal – Alonso és Sainz – is felállhatnak 2019-ben, de elég kockázatos lenne októberig várni a szerződésekkel.

Force India/Williams

A Ricciardo-bejelentés előtt a legfixebb dolognak az tűnt, hogy Esteban Ocon két év után elhagyja a Force Indiát, és a Renault-ban mutatja meg, mire képes, mielőtt a Mercedes-vezetés hosszabb távon döntene róla, ez viszont azzal, hogy a franciáknál minden hely elkelt, értelemszerűen már nem történhet meg.

A többi (elérhető) csapat között nincs olyan, ami komoly ugrást jelentett a Force Indiához képest, de még Ocon ottani helye is kétségessé vált, amikor csődeljárás alá került a csapat, illetve, amikor Lawrence Stroll, a Williams-pilóta Lance Stroll apja mentette meg a csődtől az istállót. Ez ugyanis két dolgot jelent: garantáltan viszi a fiát a Williamstől, és olyan társat tesz mellé, akivel jó párost alkotnának, ami Sergio Pérez maradását, vagy akár Robert Kubica érkezését is jelenthetné.

Ez dupla fejfájást jelent a Mercedesnek, aminek így már két tehetségét, Ocon mellett az F2-tehetség, egyben F1-tesztpilóta George Russellt kellene beültetnie valahova – ez akár az Williams is lehet, ami jövőre még szorosabban működik majd együtt a Merci gyári csapatával, és ezért cserébe a Mercedes akár mindkét helyet lefoglalhatja náluk.

A szezon fele után egyedüliként pont nélkül álló Szergej Szirotkin eddig szereplését is csak a támogatók pénztárcájának köszönhette, és bár a Williamsben tényleg sokkal több, de nehéz elképzelni, hogy 2019-ben is mezőnyben lesz az orosz.

Haas/Sauber/Toro Rosso

A puzzle három olyan széle, ami komoly hatással nincs az összképre, mégis hat helyről beszélünk.

Mivel a Haas és a Sauber is a Ferrari kötelékébe tartozik kisebb, illetve nagyobb mértékben függenek az anyacsapat döntésétől is. A Ferrari már idénre szerette volna mindkét tehetségét, Charles Leclercet és Antonio Giovinazzit elhelyezni az F1-ben, de ez csak előbbivel sikerült. Ha Leclerc feljebb lép, akár a Haasba, akár a Ferrariba, a helyére mehetne Giovinazzi, de Marcus Ericsson helye sem garantált.

Ahogy a Haasnál Romain Grosjeané – a francia idén rendre kikap Kevin Magnussentől, bár a nyári szünet előtt elkezdte összeszedni magát azért. Ha tartja a formáját, megmenekülhet, és bezárhatja a Haas-kaput Leclerc előtt. Egyébként az amerikai csapat fejlődési stratégiáját is az szolgálná, ha az eddig megszokott párossal folytathatnák a munkát.

A Toro Rossónál viszont simán elképzelhető, hogy 2019-re lecserélik a mostani kettőst – Gasly a Red Bullhoz, Brendon Hartley viszont az F1-en kívülre távozhat az eddig nem túl acélos teljesítménye után. Az egyik helyre a Forma-3 Európa-bajnokságban szereplő Dan Ticktum a legnagyobb esélyes – a 19 éves pilóta jelenleg második az F3-ban egypontos hátrányban Marcus Armstrong mögött, tavaly Makaón megnyerte az F3-as világkupa-versenyt, de leginkább a kétéves eltiltásáról, sem mint az eddigi eredményeiről ismert, pedig tényleg nagyon ügyes pilóta.

A másik Toro Rosso-ülésre titkos esélyes a már említett Lando Norris, aki furcsa üzlet után kerülhet a Red Bull-fiókcsapathoz. Bár a McLaren korábban megerősítette, hogy a Toro Rosso-mérnök James Key lesz az új technikai igazgatójuk, az STR csak az idény végén engedi el, a McLaren viszont szeretné, ha korábban munkába állna, ennek pedig feltétele lehet Norris átengedése a rivális csapathoz.

Ha őt nem szerzik meg, még mindig ott van bevethetőként az RBR-tesztpilóta Sean Gelael.

Ki szívja a legnagyobbat?

Az már most jól látszik, hogy olyan ideális megoldás nincs, amiben mindenki elérné a célját, és nem is kell iszonyatosan őrült dolgoknak történniük ahhoz, hogy 2019-ben mondjuk Kimi Räikkönen, Fernando Alonso és Romain Grosjean nélkül induljon a szezon, bár erre a hármas kombóra azért még nincs hatalmas esély.

Ha Alonso nem F1-kocsit vezet jövőre, azt szabad döntéséből teszi majd, így neki lenne ez a legkevésbé fájdalmas – még akkor is, ha 2006-ban aligha gondolta volna, hogy utolsó vb-címét ünnepelte –, Räikkönen távozása (vagy maradása) viszont már nehezebb helyzetet teremt, hiszen ha megy, egy jó és karakteres pilótát veszít az F1, ha marad, az egyik legnagyobb tehetség szorul még egy évre egy gyenge kocsiba.

Vagy a szintén szupertehetségnek tartott Lando Norris várhat még egy évet a Forma-1-ülésre (így volt ezzel egyébként Vandoorne is, aki nem váltotta meg a világot), és az egyre több jó fiatalt begyűjtő Mercedes is megrekedhet valamelyikük felfuttatásával, mert egyszerűen nem jön ki a matek.

Forrás: Autosport

Borítókép: Carlos Sainz (b) és Fernando Alonso (j) a 2018-as Francia Nagydíj előtti pilótaparádén – Dan Istitene / Getty Images Hungary