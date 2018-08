Red Bull: Alonso egyszemélyes csapatot akart

A spanyol kétszeres világbajnokként hagyja ott a Forma-1-et, pedig Schumacher hét vb-címet jelentő rekordját is megdönthette volna, ha nem dönt folyamatosan rosszabbnál rosszabbul.

Daniel Ricciardo állította feje tetejére az átigazolási piacot, mikor augusztus elején váratlanul közölte, otthagyja a Red Bullt 2019-ben, és a Renault-hoz igazol. Az F1-romantikusok azonnal Fernando Alonsót látták a helyén, aki ezzel esélyt kapott volna rá, hogy hat év után újra futamot nyerjen az F1-ben, ám az RBR-főnök Chris Horner gyorsan lelőtte a pletykát, elmondta, a spanyol szerződtetése szóba sem jöhet.

Alonso pár nap múlva bejelentette, kihagyja a következő F1-szezont, az Indycarban folytatja, aztán majd meglátja, mi lesz.

A Red Bull-tanácsadó Helmut Marko most az osztrák Servus TV-ben idézte fel, hogyan zajlottak a dolgok Alonsóval. Nem most, mert most tárgyalásig sem jutottak, hanem 10 éve, amikor a kétszeres világbajnok a csúcson volt.

Egyezkedtünk vele 2007-ben vagy 2008-ban. A követelései fárasztóak voltak, nem jutottunk egyről a kettőre. Ha megnézik, a McLarennél és a Ferrarinál is egyszemélyes csapata volt, ez meg nálunk nem fér bele

- mesélte Marko.

A McLarenben 2007-ben úgy indult, hogy köré épül az istálló, de Lewis Hamilton feltűnése keresztülhúzta a számításait, és egy idény után el is jött onnan. Aztán a Ferrarinál 2010-től megkapta a "one man show"-t - ahogy Marko szó szerint fogalmazott az interjúban - , majd a McLarennél az elmúlt négy évben újra, igaz ezekben a szezonokban annyira gyenge csapatban volt, hogy semmi értelme nem lett volna kivételezésnek.

Alonso kivételezési kívánsága - már ha tényleg így volt - azért is érthetetlen, mert Hamiltonon kívül az összes csapattársát simán verte - látszólag segítség nélkül - karrierje alatt.