Hamiltoné a belga pole a spái esőkáosz után

Ferrari-dominanciát láthattunk a Belga Nagydíj három szabadedzésén, Sebastian Vettel két, Kimi Räikkönen egy edzést nyert meg, az időmérő kezdete előtt viszont elég nagy valószínűséggel jósoltak esőt, ami viszont a Mercedesnek kedvezett volna. Végül kisebb dráma után, de be is segített nekik az eső.

Az első harmadban nem volt komoly meglepetés azon túl, hogy Valtteri Bottas egy elég kései, de annál jobb idővel biztosította a továbbjutását. A mezőnyt a két Williams zárta, előttük a két McLaren jött, az ötödik kieső a Renault-pilóta Carlos Sainz volt, aki ronthatott az utolsó mért körén. A sokáig 16., kieső helyen álló Marcus Ericsson végül a top 10-be lépet előre a Sauberrel, ahogy csapattársa, Charles Leclerc is a legjobb tízben ment tovább a Q2-be.

A Q2-t abszolút pályacsúccsal kezdte Kimi Räikkönen, a finn visszavette az átalakított Porsche 919 Hybridtől a rekordot az F1-nek 1:41,627-es körével. A másik finn, a Mercedes-pilóta Valtteri Bottas rajtbüntetése miatt csak az utolsó pillanatban ment ki mért körre, a másik, motorcsere miatt bűnhődő pilóta, Nico Hülkenberg viszont nem is ment ki, hogy spóroljon a gumikkal – mindketten a mezőny végéről indulnak majd vasárnap. Bottas csak azért ment tovább a Q3-ba, hogy szélárnyékot biztosítson csapattársának.

Az élmezőny nem is lehetett volna szorosabb, a top három úgy jutott tovább a Q3-ba, hogy Räikkönen és Hamilton is 52 ezreden belül volt az újabb pályacsúcsot döntő Vettel mögött. A top 10-ről a két Toro Rosso, a két Suaber és Hülkenberg maradtak le.

Eső borított mindent

A Q3 kezdete előtt odaért a spa-francorschamps-i pályára az eső, és ez meg is kavarta a sorrendet, főleg, hogy a 12 perces szakasz indulásakor mindenki száraz gumikkal ment ki, de azonnal le kellett azt cserélniük, ahogy az kiderül Bottas nagy megpördüléséből is. Csak a két Force India-pilóta maradt kint száraz gumival mért körre, hátha így jobb időt mennek még óvatosan is, mint a többiek átmeneti esőgumin, de a kockázatos húzás nem jött be.

Az intermediate gumikon Vettel kezdett a legjobb idővel csapattársa előtt, a két Ferrari mögött a két Red Bull, majd Hamilton jött. Az angol az utolsó pillanatban tudott javítani a száradó pályán, miután az utolsó előtti mért körében nagyot hibázott. Hamilton 3 másodpercet javított az addigi legjobb időn, ennyit javult két perc alatt a pályán, Vettel ezzel a sebességgel nem bírt, csak a második lett, a második sort pedig meglepetésre a hét közepén lényegében újjászületett Force India szerezte meg, Räikkönen csak a hatodik helyről indul majd, a két Red Bull pedig mögüle kezdhet.