Megemelik a hátsó szárnyat az F1-ben

2019-ben biztonsági okokból változtatnak a hátsó szárny és a visszapillantó-tükrök pozícióján, illetve utóbbiak rögzítésén - értesült a Motorsport.com.

Az utóbbi időben több olyan koccanás vagy leszorítás volt az F1-ben, amikor a vétkes arra hivatkozott, nem látta a hátulról/oldalról közelítő másik kocsit. Az FIA emiatt jövőre:

50 milliméterrel megemeli a hátsó szárnyakat

a kocsik oldalának közelébe rakatja a tükröket

pontosítja azok helyét és rögzítési módját

A tükrökkel folyamatosan variálnak a csapatok, főleg a rögzítésükkel, mert ügyesen aerodinamikai előnyhöz lehet jut. A Ferrari, a Red Bull és a Mercedes is bemutatott már kérdéses megoldásokat, az olaszokét azonnal be is tiltották.

Azt már korábban eldöntötték, hogy 2019-re kiszélesítik az autók első szárnyát, hogy könnyebb legyen előzni.