Ericsson óriásit bukott, többször is átfordult Monzában

Elállt az eső az Olasz Nagydíj második szabadedzésére, amit már száraz pályán kezdtek meg a pilóták, de így is hatalmas balesettel indult a gyakorlás:

a Sauber-pilóta Marcus Ericsson csúszott meg a célegyenes végén az egyes kanyarba lassítva, orral kapta el a falat, majd oldalra csúszva többször is átfordult a kocsija.

A svéd pilótát szerencsére elég gyorsan kiszedték a roncsból, a pályakórházba szállították, de lehetett látni, hogy oda saját lábán ment be az ilyenkor kötelező kivizsgálásra, ahogy az orvosi kocsiba is önerőből szállt be. Pár perc múlva viszont már újra a csapat garázsában volt, ami nagyon jó hír.

Ericsson fékezés közben szállt el, ahol a falba csapódott, több pályabíró is áll, de ők megúszták a kerítésnek köszönhetően. A korlát viszont megsérült a balesetben, így a szerelés végéig várni kellett az edzés újraindításával.

A baleset erejét a sikán mellé, illetve az egyenes végére helyezett kamera képe mutatja meg igazán:

Az ismétléseket nézve DRS-hiba okozhatta a balesetet, végig, még a fékezéskor is nyitva volt a kocsi hátsó szárnya, az emiatt lecsökkent hátsó tapadás miatt indult el a kocsi hátulja. Később csapattársa, Charles Leclerc arról számolt be a garázsban végzett tesztnél, hogy nem tudta visszazárni a DRS-t, ami ezt az okot erősíti.

Az edzés újraindítása után a Ferrari vette át a vezető szerepet, az első, esős szabadedzésen csak négy kört megtevő Sebastian Vettel valamivel gyorsabb volt csapattársánál, Kimi Räikkönennél az edzés felén túl, míg a két Mercedes, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas 2, illetve 3 tizedes különbséggel jött a német mögött.

