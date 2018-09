Megremegett Vettel és a Ferrari

A nemzetközi sajtó elsősorban a Ferrari által elszalasztott győzelemről, valamint Lewis Hamilton diadaláról írt a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíj másnapján - jelentette az MTI.





Olaszország:



La Gazzetta dello Sport:

"Maurizio Arrivabene csak keseregni tudott az elszalasztott monzai győzelem után: Köszönöm minden szurkolónknak, szerettük volna megajándékozni egy mosollyal őket."



Corriere dello Sport:

"Räikkönen és Vettel jól kezdett, ám mindketten határozatlanok voltak, ezzel pedig megnyílt az út Hamilton előtt, aki nem sokat gondolkodott, hogy megragadja-e az esélyt."



Nagy-Britannia:



The Sun:

"A korábbi világbajnok Damon Hill jól foglalta össze: A Ferrarinak egy problémája van, Lewis Hamiltonnak hívják. Ezért ér ő meg minden egyes fontot, miközben Sebastian Vettel nyomás alatt összezuhan. Az 1996-os vb-győztes Hillnek igaza van. A Ferrarinak ezt a versenyt gond nélkül meg kellett volna nyernie."



The Guardian:

"Az Olasz Nagydíj rajtja előtt Lewis Hamilton egy kígyóveremhez hasonlította a félelmetes monzai atmoszférát. A leintés után a dobogó tetején állva aztán arról beszélt a fütyülő tömegnek, hogy hogyan merített energiát a szurkolók ellenséges, negatív hozzáállásából. Ez érthető is egy ilyen győzelem után, amely előzetesen csaknem elérhetetlennek tűnt a számára."



Spanyolország:



El País:

"A Ferrari hosszú éveket várt arra, hogy ilyen kedvező helyzetbe kerüljön Monzában. Most pedig, hogy eljött ez a pillanat, a maranellói csapat és Vettel remegni kezdett."



Mundo Deportivo:

"Lewis Hamilton újfent megtette, amit eddig egész életében tett. Elcsendesítette azokat, akik kritizálták őt."



Ausztria:



Kurier:

"Sebastian Vettel elveszítette a sebességpárbajt Lewis Hamiltonnal szemben, a világbajnoki címért folyó küzdelemben pedig lehet, hogy döntő csapást szenvedett el Hamiltontól a Ferrari saját közönsége előtt."



Svájc:



Blick:

"Keserű pirula a több mint 100 ezer Ferrari-szurkolónak: ők arról ábrándoztak, hogy Fernando Alonso 2010-es sikere óta végre ismét a Ferrari győz Monzában, ehelyett épp a főellenség Mercedes járt sikerrel, és az elmúlt öt év alatt ötödször kaparintotta meg a monzai trófeát."

(MTI)