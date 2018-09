F1-pilótapuzzle: most jön csak a java

Egy hónapja pörög az átigazolási piac a Forma-1-ben, mióta Daniel Ricciardo közölte, hogy a Renault-t választja jövőre, sorra jönnek a bejelentések.

Fernando Alonso otthagyja a McLarent, Sainzzal pótolják

Sainz mellé hétfőn jelentette be a McLaren Lando Norrist

Ricciardo helyére Pierre Gasly megy a Red Bullhoz a Toro Rossótól

Messze nincs még vége, ugyanis a 10 csapatból csak négynek van meg mindkét pilótája 2019-re:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Red Bull: Max Verstappen, Pierre Gasly

Renault: Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg

McLaren: Carlos Sainz Jr, Lando Norris

Az Autosport.com összeszedte, akinek legalább egy versenyzője van, illetve akár két neve is, de hivatalos bejelentés még nem volt:





Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc vagy Kimi Räikkönen

Racing Point Force India: Lance Stroll, Sergio Perez (mindkettő nagyon valószínű)

Haas: Kevin Magnussen, ???

Toro Rosso: Danyiil Kvjat, ???

(Vettel helye természetesen fix.)

Van két csapat, ami nem hogy nem jelentett be egy embert sem, de még pletykaszinten is jó pár esélyessel számolhatunk:

Alfa Sauber: ???, ???

Williams: ???, ???

Charles Leclerc és Kimi Räikkönen

A Saubernél legalább sanszosan megtartják Charles Leclercet és Marcus Ericssont, a Williams teljes a bizonytalanság.

A Saubernél Ericssont nagyon nehéz lesz kiszorítani, mert jelentős szponzorpénzt hoz, és idén nem is vezet rosszul. Leclercet is megtartanák, csakhogy őt akarja a Ferrari is. Itt van az egyik nagy bonyodalom: a Ferrari vezetősége szíve szerint megtartaná Vettel mellé Kimi Räikkönent, csakhogy a júniusban elhalálozott elnök, Sergio Marchionne már megegyezett Leclerckel, sőt állítólag szerződést is aláírtak 2019-re. Az olaszoknál most azon tanakodnak, hogy lehetne úgy megoldani a helyzetet, hogy mindenki jól járjon.

És akkor ott van a Williams, ami válogathat a pilóták között, de a helyzete nem rózsás: vagy tehetős, de kevésbé ügyes tehetségek, vagy klasszisígéretek állnak sorban náluk, de pénz nélkül. Ráadásul ők újra csak akkor választhatnak majd, ha már minden ülés elkelt körülöttük.

A pilóták, akik sorsa a levegőben lóg:

Romain Grosjean, jelenleg Haas-Ferrari

Brendon Hartley, jelenleg Toro Rosso

Szergej Szirotkin, jelenleg Williams

Robert Kubica, jelenleg Williams-tesztpilóta

Esteban Ocon, jelenleg Force India

Közülük Ocon a legerősebb név, kár lenne érte, ha kimaradna az F1-ből jövőre. Úgy volt, hogy megy a Renault-hoz, csakhogy Ricciardo döntése keresztülhúzta a számításait. Ő a Mercedes neveltje, de nem tudják hovatenni, és már az is bonyolultnak tűnik, hogy a Williamshez benyomják. A Williams Mercedes-motort használ, így kézenfekvő lenne a dolog, csakhogy a csapat szerződtethet tehetős fizetős pilótákat is, akik anyagilag fenntartanák a folyamatosan nehézségekkel küzködő istállót.