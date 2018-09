Hamilton: Playstationön Kimivel voltam

Még vasárnap, a monzai futam utáni sajtótájékoztatón kérdezte meg a Racingline.hu Lewis Hamiltont, hiányozna-e neki Kimi Räikkönen, ha elhagyná a Forma-1-et. A válasz ötnapos, de most, hogy a finn másfél lábbal lóg ki az F1-ből, érdemes elővenni.

Hogy hiányozna-e? Ez mindig nehéz kérdés, azt hiszem, az egész sportnak hiányozna, természetesen, úgyhogy igen. Sosem titkoltam, hogy mielőtt az F1-be kerültem volna, Kimivel voltam a McLarenben a PlayStationon, azt képzeltem, én vagyok ő. Aztán az első McLaren, amit vezethettem, rá volt beállítva, a felfüggesztések, minden. Hihetetlen élmény volt, menő, hogy a vezetési stílusunk hasonló, ugyanis nagyon rendben volt az a beállítás nekem is. Csodálatos karrier áll mögötte, igazi megtiszteltetés, hogy egy olyan nagyszerű finnel versenyezhettem, mint ő. Mindig higgadt, jéghideg, évek vannak még benne. Mintha nem is öregedne. Ilyenek a finnek, nem is tudom, mi teszi ezt. Talán a szauna meg a jeges dolgok.

Nagyobbat nem is bókolhatott volna Hamilton, hirtelen nem is tudjuk, melyik a legnagyobb dicséret. De a tisztelet a pályán is meglátszott köztük, háromszor előzték egymást a monzai futamon - Hamilton, majd Räikkönen, aztán újra Hamilton -, de mindhárom manőver olyan tiszta volt, mintha csapattársak lennének, pedig mindhárom az élen történt. Idén Silverstone-ban összeakadtak, Räikkönen elismerte a hibáját, Olaszországban pedig mindketten különösen figyeltek a másikra. Általánosságban is elmondható, hogy az F1-menők közül ők vezetnek a legtisztábban. (Meg Ricciardo.)

Hamilton nyert, Räikkönen második lett, ami csalódás, de annak kicsit örülhetett, hogy századszor állt dobogón a Forma-1-ben: ez csak Schumachernek, Prostnak, Hamiltonnak, Vettelnek és a finnek jött össze az F1-ben.