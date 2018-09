Az augusztus másodikán tüdőátültetésen átesett korábbi Forma-1-es bajnok Niki Lauda felépülése hosszú folyamat.

A német Bild most azt írta róla, hogy a fertőzés veszélye miatt a családján kívül nem is látogathatja senki a bécsi kórházban, ahol az életmentő műtétet végrehajtották. Ha nem avatkoznak be, egy hetet élt volna még.

"Csak a felesége és a gyerekei mehetnek be hozzá, nehogy bármilyen vírus vagy baktérium megtámadja őt. Mi sem mehetünk hozzá, ez az orvosok tanácsa, amit elfogadunk"

- nyilatkozta a Red Bull főnöke, a szintén osztrák Helmut Marko.

Hozzátette, a 69 éves Lauda nemcsak a Mercedesnek hiányzik, hanem az egész Forma-1-nek. A karizmatikussága, egyenes szavai mindenkinek fontosak voltak.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff sms-en igyekszik tartani a kapcsolatot a bajnokkal, és ez a szezon végéig már így is marad, mert repülni biztosan nem fog Lauda.

"Egy igazi harcos, aki folyamatosan küzd. Szükségünk van rá, fontos tanácsadónk, akinek sok területre kiterjedt a figyelme, ezért nagyon várják vissza, ezt szinte minden alkalommal elmondom neki" - magyarázta Wolff.