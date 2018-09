A Red Bulloké az első edzés, hatalmas a Mercedes lemaradása

4 csapat 6 helye kiadó, legalább. Kimi is a képben.

Daniel Ricciardo nyerte meg az első szabadedzést Szingapúrban. Az ausztrál pilótát Max Verstappen követte a másik Red Bullal, majd a két Ferrari és Nico Hülkenberg fért még be a top 5-be. A címvédő Lewis Hamilton csak a hatodik, Valtteri Bottas pedig a nyolcadik lett a Mercedesszel.

Bár szombatra és vasárnapra is jósolnak esőt, a pénteki első edzés tökéletes körülmények között zajlott. A levegő 32,4, a pálya hőmérséklete pedig 45,2 fokos volt, a pilóták a lágy, az ultralágy és a hiperlágy gumik közül választhattak.

Az első mért időt Szirotkin futotta a Williamsszel, majd érkeztek a Ferrarik a hiperlágy gumikkal és átvették a vezetést. A Mercedes is az ultralágyakat választotta elsőnek, a Red Bullok ugyanakkor lágyon köröztek az edzés elején.

A mercedes erősen kezdett, sokáig oda-vissza futották a leggyorsabb köröket a Red bullal, az edzés végére azonban elfogyott a lendület.

Daniel Ricciardo magabiztosan húzta be az edzést 1:39.711-es idővel, két tizedet adva Verstappennek és a Ferrarival nagyot hajrázó Vettelnek. Räikkönen már 7 tizedre volt lemaradva az ausztráltól, az ötödik Nico Hülkenberg pedig már 1,3 másodpercet kapott.

Räikkönen és Verstappen egyébként új MGU-H-val versenyez Szingapúrban, de még a felhasználható mennyiségen belül vannak, így nem kapnak büntetést.

A Hamilton és Bottas leginkább a gyári Renault-val volt versenyben, és bár az első szabadedzésből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni – pláne, ha eső is lesz –, de úgy néz ki, a tavalyi évhez hasonlóan most is csak a harmadik erő lesz a Mercedes Szingapúrban.

A top 10-be még Charles Leclerc és Romain Grosjean fért be, bár a jövőre a Ferrarinál versenyző monacói nem lehet elégedett, csúnyán összetörte az autóját:

Az utolsó helyeket a két Williams és a McLaren-pilóta Stoffel Vandoorne bérelte ki, csak ők kaptak több mint 4 másodpercet Ricciardótól.

A második szabadedzés magyar idő szerint 14.30-kor fog elkezdődni.