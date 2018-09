Kvjat 2019-ben visszatér az F1-be

Több mint egyéves kihagyás után visszatér Danyiil Kvjat a Forma-1-be, a korábbi Red Bull tehetség pont oda írt alá, ahonnan a 2017-es szezon közben kirúgták, jövőre ugyanis a Toro Rosso pilótája lesz, jelentette a Szingapúri Nagydíj helyszínéről a BBC- és ESPN-tudósító Jennie Gow.

A most 24 éves orosz karrierje nem indult rosszul, 2014-ben, a Toro Rossónál került az F1-be, 2015-re pedig már a Red Bullnál vezetett, egy évvel később Kínában egy harmadik helyet is szerzett (ez F1-pályafutása legjobb eredménye), ám Max Verstappen annyira meggyőző volt a Toro Rossóban, hogy kicserélték a két pilótát, és Kvjat visszakerült a Toro Rossóhoz.

2017-ben nem igazán hozta az eredményeket, két futamot ki is hagyott az idény közben, majd az Amerikai Nagydíj után végleg ejtették Brendon Hartley miatt.

A köztes időben Kvjat nem vezetett sehol, 2018-ra viszont a Ferrari fejlesztőpilótája lett, a tőlük kapott bizalom jelenthette az újabb esélyt az F1-visszatérésre.

A Toro Rosso még nem közölte, ki vezet majd Kvjat mellett a 2019-es idényben, mostani pilótájuk, Brendon Hartley is képben van, de felmerült a Forma-3 Eb-n egyre jobb teljesítményt nyújtó Mick Schumacher neve is a másik ülésre.

Kvjat visszatérésével egyébként jövőre akár három orosz pilóta is lehet az F1-ben (azok után, hogy 2010-ben Vitalij Petrov volt az első orosz, aki eljutott a Forma-1-be), a jelenlegi Williams-pilóta Szergej Szirotkin is maradhat a tehetős támogatóinak köszönhetően, és arról is pletykálnak, hogy a GP3-ban versenyző Nyikita Mazepin érkezhet a Williamshez. Az orosz pilóta apja korábban megpróbálta megvásárolni a Force Indiát, de nem sikerült neki, anyagi háttere miatt viszont átvehetné azt a szerepet, amit Lance Strollék jelentettek a Williamsnél.