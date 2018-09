Nyugi, Verstappen csak viccelt

Tökéletesen nyerte a szingapúri éjszakai futamot. A ferrarist Verstappen is lenyomta, 10 pontot vesztett.

Jó hangulatú volt a sajtótájékoztató a Szingapúri GP után, de úgy a kilencedik percénél Lewis Hamilton látványosan unni kezdte: minden újságíró csak Max Verstappentől vagy Sebastian Vetteltől, a két dobogóstól kérdezett.

Amikor meghallotta, hogy újra a hollandhoz szólnak, félbeszakította az autosportos Ed Straw-t azzal, hogy "hát számomra nincs kérdésed"?! Mire az kapásból rávágta: "te túl jó vagy"!

Ezen elkezdett nevetni a terem és a három versenyző is, Verstappen pedig lecsapta a labdát azzal, hogy "kösz, haver"! És hogy nyomatékosítsa érzéseit, mindkét középső ujjával be is mutatott Straw-nak - természetesen csak viccből, mindenki vette a lapot.

Hamilton győzelme egyértelmű volt a futamon, és már 40 ponttal vezeti a világbajnokságot Vettel előtt, aki most csak harmadik lett.