Soha nem lesznek már háromautós F1-csapatok

Toto Wolff, a Mercedes F1-csapat főnöke szeptemberben hozta elő újra az ötletet, hogy az F1-csapatok indíthassanak egy harmadik autót a fiatal pilóták segítésére. A terv szerint a plusz autóba csak olyan pilóta ülhetne be, akinek két évnél kevesebb F1-tapasztalattal rendelkezik.

Az elképzeléssel nem Wolff állt elő, periodikusan fel-felbukkant, volt már erről szó 2009-ben, 2014-ben, aztán 2015-ben is, majd most újra leporolták a mindig picit más mutációban előkerülő bővítést.

Wolff motivációja persze nem karitatív célú, egyértelműen azért jött elő a kérdés, mert a Mercedesnek több pilótája van, mint amennyit el tud helyezni. A jelenlegi Force India-pilótát Esteban Ocont nyíltan azért utasította vissza a McLaren, mert a Mercedeshez kötődik, a korábbi F1-, mostani DTM-versenyző Pascal Wehrleint azért engedték el a Mercedes kötelékéből, hogy talán azon kívül jobb helyet találjon magának, de még így is ott van nekik Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mellé a már említett Ocon, illetve az F2-pontversenyt vezető George Russell.

Ez egyébként nem egyedül a Mercedes problémája. A McLaren lépéskényszerben volt, annyian érdeklődtek Lando Norris iránt, hogy talán idő előtt ki kellett vágniuk az egyébként tényleg nem valami meggyőző Stoffel Vandoorne-t, de a Ferrarinak is jól jött volna még egy autó, hogy megtarthassák Kimi Räikkönent, miközben Charles Leclercet is Ferrariba teszik.

Wolff plusz érvként felhozta, hogy egy harmadik autó indítása olcsóbb megoldás, mint egy fiókcsapat futtatása (mint a Red Bull és a Toro Rosso esetében), de ez sem hatotta meg a rivális istállókat, még csak napirendre sem került a kérdés a szerdai F1 stratégiai ülésen. Pedig az F1-versenyigazgató Charlie Whiting nyíltan támogatta a tervet.

"Érdekes felvetés, de a gyakorlatban egy háromautós csapat elég bonyolult lenne, elég csak a kerékcserére gondolni. Ha elkezd az ember túllépni a terven, akkor csak az összetett problémát látja, és azt sem hiszem, hogy a mezőny közepéhez tartozó csapatok nagyon boldogak lennének a bővítéssel" – mondta Red Bull-főnök Christian Horner.

A McLaren-elnök Zak Brown nem zárkózott el egyből a bővítéstől, de osztozott Horner véleményében a bonyolult megvalósítás kapcsán. Claire Williams, a Williams csapatfőnöke viszont határozottan elutasította a dolgot.

Whiting fő problémaként a pontszerző helyek kisajátítását látta. "Ha van egy domináns csapat, mindenki más már csak a negyedik helyért harcolhat, nem a dobogóért. Ha van három domináns csapat, a tizedik helyért megy majd a nagy harc."

A versenyigazgató már csak azért is állt be az ötlet mögé, mert az nem ördögtől való. A GP3-ban minden csapat három autóval indul, a 2019-től induló nemzetközi F3-bajnokságban is háromautós csapatok lesznek, mert gazdaságilag jobban megéri a három autó, nem 50 százalékkal dobja meg a csapat költségeit a kétautós felálláshoz képest.

Az F1 szerdai, stratégiai ülésén végül napirendi pontra sem került a kérdés, úgyhogy jó eséllyel elsikkad, egészen addig, amíg valaki 1-2 éven belül újra elő nem kaparja.