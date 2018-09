Tökéletesen nyerte a szingapúri éjszakai futamot. A ferrarist Verstappen is lenyomta, 10 pontot vesztett.

Soha nem lehet túl korán elkezdeni az utánpótlást, csak túl későn, ez a Forma-1-ben hatványozottan igaz, hiszen egy csapatban csak két ülés van. Ezért – bár többen is korainak tartják a döntést – Charles Leclerc leigazolása nem Kimi Räikkönen korának, hanem sokkal inkább Sebastian Vettel teljesítményének szólhat, és pont ettől félelmetes, hogy a Ferrari be merte vállalni a kockázatos lépést, amin az istálló következő évtizede is múlhat.