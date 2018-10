Dobálhatnánk banánt, mint a Mario Kartban

Kimi Räikkönen az utóbbi hetekben ellopta a show-t a csütörtöki Forma-1-es sajtótájékoztatókon, akaratlanul is szórakoztatta a közönséget a válaszaival. Szuzukában őt nem hívták meg, ott lehetett viszont ferraris csapattársa, Sebastian Vettel.

Ő végképp nem jön zavarba, ha beszélnie kell, ez derült ki most is. Bár Kimi-szintű beszólása nem volt, de az okfejtéseit érdemes meghallgatni.

Japánban a legtöbb F1-pályával ellentétben nem kettő, csak egy előzési zóna van, ahol a nyitható szárnyat, a DRS-t használhatják a pilóták. Felmerült, hogy a pálya legveszélyesebb pontján, a 130R kanyar környékén is kijelölnének egyet, hogy még több legyen az előzés, erről akarták megtudni a versenyzők véleményét az újságírók.

Nem vagyok nagy DRS-fan, szóval nem is tudom. Épp Japánban vagyunk, és a Mario Kart jut eszembe, ha emlékeznek, vagyis viccesebb lenne banánokat kidobálni a kocsiból. Tán' még ez is jobb ötlet, mint a DRS, amit nem szeretek, mert mesterséges. Valami más megoldást kellene találnunk, hogy az autók szorosan követhessék egymást.

Az FIA a dupla zónán gondolkodik, és ugyan hivatalosan nem közölték, a banánzónán szinte biztosan nem.

Újabb közös kérdés volt a versenyzőkhöz - Vettelen kívül Vandoorne-nak, Oconnak és Strollnak -, hogy mivel ez lesz a 30. Japán GP, meséljék el, mikor láttak először futamot Szuzukából.

Vettel ezt bővebben kifejtette.

Minden versenyt láttam, amikor Michael (Schumacher) Ferrarival ment, csak úgy a felénél mindig elaludtam, mert hajnalban volt a közvetítés, és amúgy is ő vezetett. A felénél már általában eldőlt, volt hogy az első pár kör után. De emlékszem egyre, mikor is nyert itt Senna? 1988? Aha, arra nem emlékszem, egy éves voltam. És mikor is nyert itt újra? 1991? Aha. 1993? Ez lesz az. Nem, 88 nem reális, mivel egy voltam, de 93, az már ésszerű. Akkorról van az első emlékem, megvan, ahogy felemeli a kupát. Nagyon szép kupa volt, olyasmi, mint a maiak. Végül is a verseny nem igazán rémlik, csak a pillanat a dobogón.