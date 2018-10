Ferrari-főnök: Nem ártana néha józan ésszel csinálni a dolgokat

A vb-összetett szempontjából Lewis Hamilton mögött amúgy is 50 pontos hátránnyal álló Sebastian Vettel nagyon nehéz helyzetbe került a Japán Nagydíjra, miután a Ferrari hibája után csak a kilencedik helyen zárta az időmérőt. Ugyan Esteban Ocon büntetése miatt egy rajthelyet nyert a futamra, de így is csoda kellene a németnek, hogy ne nőjön, hanem csökkenjen hátránya a címvédő Hamiltonnal szemben.

Ennek ellenére Vettel meglehetősen higgadtan nyilatkozott az időmérő után, és arra sem ugrott, amikor újságírói kérdéssel felkínálták neki, hogy a csapatba törölje a lábát. A Ferrari csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene viszont már nem volt ennyire jóindulatú.

Ahogy a dolgok mentek eddig, nem hiszem, hogy megszerezhettük volna a pole-t, de ami ma történt, az elfogadhatatlan. Nagyon dühös vagyok. Nem ez az első eset, hogy hasonló hibába futottunk bele. Nem akarok senkit kipécézni a csapatból, de nagyon csalódott vagyok most

– idézte a Motorsport.com az olaszt, aki ugyan konkrét felelőst nem nevezett meg, azt ugyanakkor elmondta, hogy a boxfalon nem hoztak jó döntést a gumikkal az időmérő utolsó harmadára, amikor bizonytalan volt, hogy még jó lesz-e a száraz szett, vagy már átmeneti esőgumival kell kimenni.

„Máskor van némi bizonytalanság, hogy mi történik a pályán, de most elég könnyű volt ezt felmérni, az összes ellenfelünk száraz pályára való gumival ment ki velünk szemben. Néha érdemes kicsit előbújni a monitorok mögül, és kinézni a pályára, vagyis józan ésszel csinálni a dolgokat” – vélekedett Arrivabene, aki szerint nagyon kellene egy tapasztaltabb koponya is a fiatal csapatban, aki hasonló helyzetben gyorsan is jó döntést tud hozni.

Arrivabene egyébként a japán hétvégén kategorikusan cáfolta a korábbi pletykákat, miszerint felmerült, hogy a Juventus futballcsapatánál folytatná igazgatóként.