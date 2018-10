Egyértelműen a Williams lett a 2018-as Forma-1-szezon legrosszabb csapata, a grove-i istálló két futamon volt eddig pontszerző, hét pontot kapartak össze. A gyenge teljesítmény nem csak a versenyeken, hanem az időmérőkőn is látszik, Szergej Szirotkin és Lance Stroll is eléggé hátul áll a kvalifikációs eredményeket és a rajtpozíciókat nézve is.

Időmérőn négy pilóta végez átlagosan a 16. rajtpozíció fölött: a mclarenes Stoffel Vandoorne (16,29), a sauberes Marcus Ericsson (16,41), illetve a két williamses, a 16,76-tal álló orosz és a 16,94-es átlagot hozó kanadai. A többi csapat motorbüntetései miatt viszont a rajtra már valamivel jobban készülhettek, Szirotkin 17 futam után kerek 16. rajthelyes átlagot szerzett, Ericsson jön 16,06-tal, majd Lance Stroll zárja a sort 16,12-vel.

A gyenge starthelynek viszont van egy nagy előnye: előre lehet jönni az indulásánál: Stroll szerzi a legtöbb pozíciót átlagban az első körben. Ha másnak nem is örülhet, legalább annak, hogy jól rajtol, illetve jól marad ki az első kanyarok kavarodásából.

Méghozzá elég jól:

Stroll eddig 34 helyet nyert a 17 futam első köreiben, átlagban tehát kettőt.

A második helyezett Max Verstappen 23 pozíciót szerzett, jelentős lemaradásban van, a harmadik helyen pedig Szirotkin 18 helyet javított.

A dolog persze relatív, Sebastian Vettel például 23 helyet rontott az eddigi futamokon az első kör végére, de az első sorból indulva ugye hátra könnyebb kerülni, mint előre. A tökéletes balanszot Daniel Ricciardo jelenti, aki 17 futam után 0 pozícióval áll, azaz átlagban soha nem nyer, de soha nem is veszít helyet az első körben.