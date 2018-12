A Renault mindenkit beelőz az F1-ben

Február 12-én érkezik a 2019-es Renault F1-kocsi, ezzel eddig a franciáké a legkorábbi bemutató az istállók közül, igaz, mellettük csak a Racing Point (korábbi Force India) február 13-i és a Ferrari 15-i bemutatóját ismerjük.

A Renault azt is elárulta, hogy angliai központjában mutatják majd be az autót, amit 2019-ben Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg vezetnek majd.

Az egy nappal későbbi Racing Point-bemutató a szokottnál is érdekesebb lesz majd, hiszen egyrészt a Kanadai Nemzetközi Autókiállításon mutatják be az autót, másrészt itt derül ki a csapat új, várhatóan végleges neve, egyúttal pedig új festést is ígértek az elmúlt két évben megszokott rózsaszín kocsinak.