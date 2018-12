A Red Bull 2020 után kiszállhat az F1-ből

Hosszú ideig – főleg a 2018-ban meghalt Sergio Marchionne vezetése alatt – a Ferrari járt élen az F1-ből való kiszállással való fenyegetéssel, de időnként azért a Red Bull is csatlakozott hozzájuk. Most ismét az osztrák csapat jött elő azzal, hogy otthagyná a Forma-1-et, és hogy kicsit többnek tűnjön a dolog üres fenyegetőzésnél, valós alternatívát is fellebbentettek.

Ez nem más lenne, mint a 2020-tól hipersportautókra váltó Le Mans-szériás versenyzés, a mostani LMP1-es géposztály.

A 2020-as bizonytalanságról a csapat tanácsadója, dr. Helmut Marko beszélt, aki szerint sem ők, sem a Honda nem hoz érdemi döntést addig amíg nem születik végleges döntés a 2020-as motorszabályokról, és nem állapodnak meg az FIA és az F1-csapatok közötti kollektív szerződésről, vagyis a Concorde-szerződésről, ami mostani formájában 2020 végén jár le.

Éppen ezért egyébként a Red Bull csak a 2019-es és 2020-as szezonra szerződött a Hondával, mert ki tudja, mit hoz utána a jövő.

Marko szerintem a Red Bull nem hajlandó kiszolgáltatott helyzetben tárgyalni, és ha ilyenre kényszerítenék őket, akkor ezer örömmel néznek szét az F1-en kívül, és mennek akár a korábbi F1-vezető tervező Adrian Newey által terelgetett Aston Martin Valkyrie sportautóval a Le Mans-i sorozatba.

Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen kiszállnának az F1-ből, még akkor sem, ha 2021-től valóban költségplafont vezetnének be a Liberty Media képviselői. Ebben az esetben ugye csökkenteniük kellene a csapat létszámát is, de nem szívesen rúgnának ki embereket – őket az F1 mellett párhuzamosan futtatott endurance-vb-csapatba tehetnék át. Már persze, ha maradnak az F1-ben.