Kvázi lehetetlent kérnek Bottastól

Lewis Hamilton szintjén kell teljesítenie 2019-ben Valtteri Bottasnak, ha meg akarja tartani a helyét a Mercedesnél, árulta el a sorban ötödször bajnok csapat főnöke, Toto Wolff.

A finn pilóta ugyan erősen kezdte a 2018-as évet, de végül csalódást jelentő szezont zárt, az összetettben csak ötödik lett, és hét második és egy harmadik helye mellett egy futamot sem nyert, miközben 2017-ben még háromszor is győzni tudott, 2018-ban pedig csapattársa, Lewis Hamilton 20 futamból 11-et nyerve lett világbajnok.

„Valtteri pontosan tudja, mit várunk tőle a következő szezonban. Maga mögött kell hagynia a szerencsétlen időszakot, és Lewis szintjét kell hoznia. Ez kell ahhoz, hogy 2020-ban is velünk legyen, ezzel ő is tisztában van, ahogy azzal is, hogy megvan benne minden ahhoz, hogy ezt meg is csinálja” – idézi az Autosport Wolffot.

Bottasnak nem lesz egyszerű megtartania a helyét, kvázi jobb teljesítményt kellene nyújtania, mint Sebastian Vettelnek, ami nem könnyű, bár tény, hogy a 2018-as visszaesés többször pech, Szocsiban pedig csapatutasítás miatt volt, akkor Hamilton még nem biztos vb-címe miatt sorolták hátrébb a finnt a Mercinél.