Amikor a Forma-1-ben elszáll a biztos győzelem

Charles Leclerc karrierje második ferraris futamán az olasz istálló legfiatalabb pole-pozíciós pilótája lett, sokáig úgy tűnt, hogy ő lesz a Ferrari legfiatalabb futamgyőztese is, de a technika közbeszólt, 10 körrel a vége előtt autója lelassult, és csak harmadikként futott be. Nehéz ennél demoralizálóbb módon nagydíjat veszíteni, pláne az első győzelmet, de nem példa nélküli a monacói esete, sőt. Összeszedtük az elmúlt 20 év legfájóbb bukásait.

Mika Häkkinen, 2001, Spanyol Nagydíj

A 2001-es szezon meglehetősen unalmas volt: Michael Schumacher 17 futamból kilencet megnyert, ötször második helyen végzett, végül pedig majdnem kétszer annyi ponttal lett világbajnok (123), mint a második David Coultard (65). Amilyen jól ment a németnek, olyan rosszul alakultak a dolgok nagy riválisa, Mika Häikkinen számára.

A finn az első négy futamból egyszer sem állt fel a dobogóra, kétszer pedig ki is esett. Schumacher ekkor már 18 ponttal vezetett, de a Spanyol Nagydíjon úgy tűnt, fordulhat a kocka. Häkkinen a második pozíciót szerezte meg az időmérőn a német mögött, de a futam az övé volt: az utolsó körökben már 37 másodperccel vezette a versenyt. Schumachernek esélye sem volt, de

az utolsó körben megadta magát a finn autója.

A versenyt Schumacher nyerte, a mclarenesnek a pontszerzés sem jött össze. Häkkinen ugyan nyert még két futamot később az évben, de még négyszer ki is esett, a csalódást keltő szezon végén vissza is vonult.

Kimi Räikkönen, 2005, Európa Nagydíj

Häkkinen helyét Kimi Räikkönen vette át a McLarennél 2002-ben, de sokkal több szerencséje az új finnek sem volt. Hiába volt a McLaren az egyik leggyorsabb autó 2003-ban és 2005-ben, a megbízhatósággal nagyon komoly gondok voltak, melyek a 2005-ös Európa Nagydíjon csúcsosodtak ki.

Räikkönen másodikként kvalifikálta magát az időmérőn, de a futamon ő volt a leggyorsabb. Bár közel sem vezetett annyira a második Alonso előtt, mint Häikkinen Spanyolországban, de a 1,5 másodperces előnye így is megnyugtató volt az utolsó körre.

Räikkönen és a McLaren kockáztatott, nem cseréltek gumit, de a jobb első kerék olyan rossz állapotba került, hogy egyre erősebben kezdett vibrálni, majd az utolsó kör első kanyarjában a felfüggesztés egyszerűen eltört. A finn vezető pozícióból nullázott, a világbajnoki első Alonso nyerte a futamot.

A McLarenest egyedül az vigasztalhatta, hogy nem az így elveszített 12 ponton múlt a világbajnoki címe, Alonso végül 21 ponttal előzte.

Felipe Massa, 2008, Magyar- és Szingapúri Nagydíj

A 2007-es, drámai Räikkönen-vb-győzelem után a 2008-as szezonban is úgy tűnt, hogy a Ferrari mindent visz. Az első öt futamból négyet az olaszok nyertek meg, Massa és Räikkönen is 2-2-t. A címvédő teljesítménye ezután látványosan visszaesett, Massa viszont jól ment, de ami rossz megtörténhetett vele, az meg is történt.

Már a szezon sem kezdődött jól számára, az első két futamot nem tudta befejezni, de a következő nyolc futamból hármat megnyert, másik hármon pedig dobogós lett. A Magyar Nagydíj előtt 54 pontja volt, csak négypontos volt a hátránya a vezető Hamilton mögött.

Az időmérőt Hamilton nyerte, de a futam Massának sikerült jobban, a verseny nagy részében vezetett. Két körrel a vége előtt 15 másodperccel ment Heikki Kovalainen előtt, majd az utolsó kör kezdetén, a célegyenesben

elfüstölt alatta a ferrari-motor.

A győzelem elől Kovalainen elmenekülni se tudott volna, a Forma-1 történetének 100. futamgyőztese lett, míg Hamilton csak az 5. helyen ért célba.

Massa kálváriája itt még nem ért véget. A következő két futamot megnyerte, majd Olaszországban is Hamilton előtt végzett, mindössze egy pont volt a hátránya a brittel szemben. A Szingapúri Nagydíjon ráadásul ő indulhatott a pole-ból, és ő is vezette a futamot, és mivel városi pályáról van szó, Ázsia Monacójáról, ahol előzni bonyolult, a győzelmet igen közel érezhette magához. Amikor aztán Nelson Piquet - mint egy évvel később kiderült - szándékosan a falnak csapta az autóját, és bejött a biztonsági kocsi, tökéletes alkalma adódott, hogy minimális időveszteséggel meg is tartsa az első helyet, a Ferrari kihívta a bokszba tankolni.

Massa kiállása fatálisan alakult: a brazilt túl korán engedték el, az üzemanyagtöltő cső bent ragadt, a Ferrari vitte magával. Kénytelen volt megállni vele még a depóban, de ez már a kiesését is jelentette. Massa a szezon végén egy ponttal Hamilton mögött végzett a pontversenyben, az utolsó futam utolsó kanyarjában előzött egyet az angol, ezzel lett világbajnok.

Mark Webber, 2013, Maláj Nagydíj

Mark Webber 2013-as esete kicsit kilóg a sorból, mert bár önhibáján kívül nem nyerte meg a futamot, de nem az autó, hanem a csapattársa babrált ki vele. Ez volt a

a híres multi 21.

A 2013-as szezon összességében rettentően egyhangú volt: Vettel 13 futamot nyert meg a 19-ből, még háromszor volt dobogós, a legrosszabb eredménye pedig két negyedik hely lett (egyszer kiesett). Az első győzelme ugyanakkor emlékezetesre sikerült.

A malajziai futamon a Red Bull dominált, de nem Vettel, hanem a csapattársa, Mark Webber vezette a versenyt. A csapat nem akart kockáztatni, mindkét pilótának szólt, hogy tartsák a pozíciójukat. Webber eleget tett a kérésnek, a tempóból is visszavett, Vettel viszont szembement a csapat utasításával, és mindenkit – különösen Webbert – meglepve előzött, átvette a vezetést.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke nemrég elmondta, hogy Vettel vélhetően így akart bosszút állni a 2012-es szezonzáróért, amikor Webber a csapat kérése ellenére olyan agresszíven védekezett a német ellen, hogy Vettel emiatt kis híján elveszítette a világbajnoki címét.

Nico Rosberg & Lewis Hamilton, 2014, Kanadai Nagydíj

A 2014-es szezon már a Mercedesről szólt, az első hat futamból csak azért nem lett hat kettős győzelem, mert Hamilton kiesett Ausztráliában. Kanadában sem volt ellenfele a német csapatnak, izgalmat csak a Hamilton-Rosberg csata okozott az élen, amit kivételesen hamar rövidre zárt a technika.

Féltávnál Hamilton-Rosberg volt a sorrend a mezőny elején, amikor meghibásodott mindkét Mercedes kinetikus energiavisszanyerő rendszere, emiatt 2-4 másodperccel lassabbak lettek körönként az üldözőiknél. A hiba végül Hamilton versenyébe került, Rosberget pedig két körrel a leintés előtt előzte meg Daniel Ricciardo, megszerezve karrierje első F1-es győzelmét.

Daniel Ricciardo, 2016, Monacói Nagydíj

A 2016-os szezon is a Mercedesé volt, a többi csapatnak csak a lepattanó maradt. Monacóban viszont eltűnt a Mercedes fölénye – Daniel Ricciardo előbb megszerezte a pole-t, majd a versenyt is magabiztosan vezette, egészen a 32. körig.

ekkor a red bull összehozta a történelem legkínosabb bakiját: a szerelők elfelejtették kihozni a gumikat a kerékcseréhez.

Az ausztrál túl sokat vesztegelt a boxban, míg a kerekekre várt, Hamilton megelőzte, később pedig már nem volt esélye visszavenni a pozícióját, így egy simának tűnő győzelem helyett csak a második helyen végzett. Az állandó mosoly leolvadt az ausztrál arcáról az eredményhirdetésnél.

Lewis Hamilton, 2016, Maláj Nagydíj

Amit a Red Bull odaadott Hamiltonnak Monacóban, Malajziában elvette az angoltól a technika. Ekkor már Rosberg vezette a világbajnokságot, a brit címvédőnek mindenképp kellett a győzelem, hogy saját kezében maradjon az újabb vb-címe. A kvalifikáció jól is sikerült, az első rajtkockából indulhatott, a rajtnál sem volt problémája, miközben Vettel eltalálta Rosberget.

Magabiztos, sima győzelemnek tűnt, de 15 körrel a futam vége előtt egyszerűen megállt Hamilton alatt az autó, elment a motor. 25 pontot veszített, Rosberg harmadiknak befutott, és hiába húzta be Hamilton az összes hátra lévő futamot, Rosberg öt ponttal világbajnok lett.

Valtteri Bottas, 2018, Azerbajdzsáni GP

A 2018-as szezon nem kezdődött jól a Mercedesnek, az első két futamot Vettel nyerte, Kínában pedig a Red Bull volt a leggyorsabb. Az Azeri Nagydíj sem indult jól, Vettel simán szerezte meg a pole-t és a versenyen is dominált, de miután Verstappen és Ricciardo kiütötte egymást, a biztonsági kocsi Bottast hozta előnybe, aki a vezetést is átvette.

A finn szerencséje viszont nem tartott sokáig, az újraindulás után kevéssel defektet kapott. A safety car alatt Romain Grosjean is összetörte magát, és mint kiderült, a törmelék okozta az élen autózó Bottas durrdefektjét, mindössze két körre a céltól. A Mercedes pilótája be sem ért, a győzelem pedig a csapattársa, Lewis Hamilton ölébe hullott.

Max Verstappen, 2018, Brazil Nagydíj

A 2018-as szezon Brazil Nagydíja már tét nélküli volt, de ez nem zavarta a Red Bullt és Max Verstappent. Parádés versenyzéssel Verstappen kezében volt a győzelem, ám egy banális baleset miatt végül Hamilton örülhetett.

a lekörözött esteban ocon ütközött a hollanddal, aki így csak a második helyen ért célba.

Az eset nagyon távoli előzménye, hogy 2001-ben pont Max apja, Jos Verstappen volt az, aki lekörözött versenyzőként kiütötte az élen haladót Juan Pablo Montoyát Brazíliában. A kolumbiai ki is esett, ahhoz képest a Red Bull pilótája még jól is jött ki az esetből.

Borítókép: A győztes Lewis Hamilton (b) és a harmadik helyezett Charles Leclerc a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíján a szahíri pályán 2019. március 31-én. Fotó: Gertty Images Hungary