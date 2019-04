Kereste a szavakat a kis Schumacher a Ferrari-teszt után

Mick Schumacher az F1-es Alfát is kipróbálhatja.

Jól sikerült Mick Schumacher Forma-1-es bemutatkozása, másodikként végzett a Ferrarival az első bahreini teszten. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia imádta a közeget, szinte szóhoz sem jutott az élmény után.

Nagyon jó érzés volt. Gyönyörűek voltak az első körök, látni a srácokat dolgozni az autó körül, hogy velem dolgoznak. Azonnal otthon éreztem magam

– nyilatkozta a 20 éves német, aki szerint az autó bámulatos és rengeteg benne a lehetőség. "Mindezt nehéz leírni. Minden körrel tanultam valami újat".

Fotó: Lars Baron / Getty Images Hungary

Beszélt Vettelről is, aki nagyon segítőkész volt, az egész tapasztalatot pedig "hihetetlennek", "leírhatatlannak" és "nagyon menőnek" tartja. Az F1-es debütálásáról is kérdezték, de nagyon diplomatikusan nyilatkozott: most az F2-re koncentrált, aztán meglátja, hogyan alakulnak a dolgok.

Mick Schumacher szerdán az Alfa Romeóval folytatja a tesztelést Bahreinben, ahol a Ferrarihoz hasonlóan egy teljes napot kap.