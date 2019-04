Hiába nem passzol az autóhoz, Verstappen használhatja az új sisakját

George Russell a leggyorsabb Bahreinben, a német most az Alfában mutatta meg magát.

A Mercedes és a Ferrari bojkottja ellenére is élvezetes sorozatot csinált a Netflix az F1-ről, igaz, a cserepad végére kellett nyúlniuk az igazi sztárért. Kár, hogy pár csapat viszont bojkott nélkül is feledésbe merült a Drive to Survive-ban.