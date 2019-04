Albon ripityára törte a Toro Rossót a harmadik kínai edzésen

A két pénteki szabadedzés után a szombati harmadik is csendesen indult, sőt, úgy nézett ki, végig is megy komoly esemény nélkül, amikor az utolsó tíz percen belül a Toro Rosso thai pilótája, Alexander Albon hatalmasat bukott a célegyenes legelején.

Albon a célegyenes bejáratát vette túl nagy ívben, lecsúszott a műfűre, majd elvesztette irányítását az autó fölött, ami megpördülve, háttal csapódott a falba, miután Albon sikertelenül próbált ellenkormányozni.

A Toro Rosso háta szinte teljesen megsemmisült, szinte garantált, hogy az időmérőig nem tudják majd összerakni azt, a lényeg viszont, hogy Albon rendben van – talán túl rendben is, a becsapódás után egyből csapata garázsa felé indult, de gyorsan jelezték neki, hogy kivizsgálják, ami egy ekkora erejű becsapódás után indokoltnak is tűnik.

Az edzésből ekkor még hat perc lett volna hátra, de a szervezők úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a gyakorlást, hanem leintik azt. Így az Albon balesete előtt nem sokkal gyors kört futó Valtteri Bottas nyert a két Ferrari, illetve a csapattárs Lewis Hamilton előtt. A top 10-be még Nico Hülkenberg (Renault), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren) és a két Toro Rosso fért be, így duplán bánkódhatnak Albon miatt a csapatnál, hiszen jó eredményt várhattak volna az időmérőn, ami 8-kor kezdődik magyar idő szerint – legalábbis a leintés pillanatáig futott körök alapján, hiszen pont mindenki a legvégén készült volna még egy jó mért körre.

Kínában eddig mindkét nap komoly munka folyt a garázsokban. Pénteken több csapatnál is dolgoztak a motorokon, az Alfa Romeónál például rosszul szerelték be Antonio Giovinazzi motorját, emiatt az olasz a teljes első edzést kihagyta, a Renault új kinetikusenergia-visszanyerővel érkezett Kínába, hogy javítson a motor megbízhatóságán, a Ferrari pedig ugyanezen okból az elektrinikai vezérlőt cserélte saját autóiban és a Haasokban is, hogy megelőzzön egy olyan hibát, mint amivel Charles Leclerc bukta a bahreini győzelmét a legutóbbi futamon.

Szombaton a Williamsnél volt nagy szerelés, George Russell FW42-jén cseréltek padlólemezt, hogy tovább kísérletezzenek a beállításokkal a csapathoz visszahívott legenda, Patrick Head vezetésével.

A 16-os kanyar egyébként elég gyakran szed áldozatokat a sanghaji pályán, két éve az időmérőn Antonio Giovinazzi bukott itt a Sauberrel, csak ő a másik falat kapta el.