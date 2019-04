4/4: tökéletes Mercedes-csúcs, tétlen Ferrari Bakuban

Nagy csapatcsatával indult az Azerbajdzsáni Nagydíj, a pole-ból közepesen rajtoló Bottasra felment Hamilton, egymás mellett kanyarodtak kétszer is, az angol pillanatokra élen is állt, de a finn nagy nehezen visszaverte a támadást, és megtartotta az első helyet.

Vettel sorolt be mögéjük, majd jött Verstappen, a Mercik gyorsan elléptek, és Bottas is elhúzott Hamiltontól.

Az időmérőn nagyot hibázó Leclerc csak a 8. helyről startolhatott, két helyet vissza is esett a rajtnál a lassabb közepes gumikon - a többiek lágyon indultak -, de aztán megindult felfelé. Mint kés a vajon jött át a mezőnyön a Ferrari, már a vezető hármas sarkában volt, amikor azok kiálltak kerékcserére, ő pedig az élen találta magát a 14. körben.

13 másodperccel vezetett, magasan ő volt addig a leggyorsabb a mezőnyben, a Ferrari viszont ezt nem használta ki, nem próbáltak más taktikát az ellenfeleikével szemben: Leclerc-t is egy kiálláson hagyták, így az erősen fáradó gumin a 32. körre befogta őt és meg is előzte Bottas, Hamilton és Vettel is. Természetesen Leclerc-nek szólt a Ferrari, hogy ne tartsa fel Vettelt, biztos ami biztos.

Leclerc a 6. helyre esett vissza, ráadásul a majdnem 10 fokkal visszahűlő pályán a lágy gumi már nem is működött úgy, mint a start után, így a monacói Gaslyt még megelőzte, de ott is ragadt, az 5.-ről képtelen volt előrébb lépni, sőt még csak közelebb sem került a 4. Verstappenhez. Valami nagyon nem stimmelt ebben a szakaszban a Ferrarival.

Az élen a Mercedes újra egymás között dönthette el a győzelmet, Bottas 1-2 mp-cel vezetett Hamilton előtt. A bajnok csak az utolsó három körre ért a sarkába, de másodpercen belülre kerülni nem tudott, így a nyitható szárnnyal nem támadhatta csapattársát.

Bottas egy éve ugyanitt vezető helyen kapott defektet, akkor Hamilton nyert, most viszont a finn bepótolta akkor elmaradt győzelmét, első lett Bakuban.

16 Galéria: Bottas nyerte az Azerbajdzsáni Nagydíjat Fotó: Anton Vaganov / Reuters

Az utolsó előtti körben Leclerc egy pontért teljesítette a leggyorsabb kört, miután a Ferrari csak emiatt kihozta még egy kerékcserére friss gumikért. Pozíciót nem veszített, ötödik lett. Verstappen csendes negyedikként, Vettel harmadikként végzett.

Kimi Räikkönen időmérős kizárása után a boxból indulva is behozta pontszerzőnek az Alfát, 10. lett.

Biztonsági autós fázis nem volt, de koccanás igen, egy bizarr balesetben Ricciardo Renault-ja tolatott bele Kvjat Toro Rossójába. Mindketten visszaálltak, de hamar fel kellett adniuk.

A Mercedes zsinórban negyedik kettős győzelmét szerezte, Bottas másodszor nyert idén, visszavette a vezetést a pontversenyben Hamiltontól, 1 ponttal (amit az Ausztrál GP leggyorsabb köréért kapott). A szezonnyitó 4/4-es kettős győzelem új F1-rekord.

Az Azerbajdzsáni GP végeredménye 1 Valtteri Bottas Mercedes 51 1h31m52.942s 2 Lewis Hamilton Mercedes 51 1.524s 3 Sebastian Vettel Ferrari 51 11.739s 4 Max Verstappen Red Bull/Honda 51 17.493s 5 Charles Leclerc Ferrari 51 1m09.107s 6 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 51 1m16.416s 7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 51 1m23.826s 8 Lando Norris McLaren/Renault 51 1m40.268s 9 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 51 1m43.816s 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 50 1 Lap 11 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 50 1 Lap 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 50 1 Lap 13 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 50 1 Lap 14 Nico Hulkenberg Renault 50 1 Lap 15 George Russell Williams/Mercedes 49 2 Laps 16 Robert Kubica Williams/Mercedes 49 2 Laps - Romain Grosjean Haas/Ferrari 38 - Pierre Gasly Red Bull/Honda 38 - Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 33 - Daniel Ricciardo Renault 31 A vb állása 4 futam után (21-ből): 1 Valtteri Bottas 87 2 Lewis Hamilton 86 3 Sebastian Vettel 52 4 Max Verstappen 51 5 Charles Leclerc 47 6 Sergio Perez 13 7 Pierre Gasly 13 8 Kimi Raikkonen 13 9 Lando Norris 12 10 Kevin Magnussen 8