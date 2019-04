1985 után újra jöhet a Holland Nagydíj az F1-be

2020-ban visszatérhet a Forma-1 Hollandiába, legalábbis az Autosport értesülései szerint megszületett az egyezség a zandvoorti versenypálya üzemeltetői és a Forma-1 között arról, hogy jövőre, 1985 után újra legyen Holland Nagydíj. A lap informátora szerint szerint a szerződést ugyan még nem írták alá a felek, de már csak az utolsó részleteket pontosítják.

A Holland GP visszatéréséről hónapok óta pletykált főleg a holland sajtó, de most már úgy tűnik, tényleg küszöbön a bejelentés. Olyannyira, hogy már a futam helye is megvan a naptárban,

a mostani versenyhelyszínek közül Barcelona esne ki, így Monaco elé, első európai futamként kerülhetne be a 2020-as naptárba Zandvoort.

A hollandiai helyszínen komoly felújítások kellenek, hogy visszatérhessen az F1, ám úgy tudni, amint hivatalossá válik a megállapodás, el is kezdődnek a munkálatok a pályán, ahol az elmúlt években túraautós futamokat rendeztek, megfordult itt a DTM és a túraautó-világkupa is.

Amikor utoljára 1985-ben itt rendezték a Holland Nagydíjat, még egészen más volt a pálya vonalvezetése, akkor 4 252 méter volt egy kör, sokkal kevesebb kanyarral, mint a mostani 4 307 méteres pályán.

Barcelona négy versenyszín egyike, aminek még nincs szerződése a 2020-as szezonra (illetve tovább) – Mexikóváros és Hockenheim egyelőre küzd a hosszabbításért, Monza pedig hivatalosan kedden hosszabbított 2024-ig, korábban pedig az is felbukkant a sajtóban, hogy Silverstone is leszerződött újabb 3 évre, ám ezt a brit pálya képviselői gyorsan cáfolták, bár valószínű, hogy csak a megállapodás előtti bejelentést akarták elkerülni, és náluk is már csak pár részlet hiányozhat az aláíráshoz.

Amennyiben a brit, német, olasz és mexikói helyszínnek is sikerül megállapodnia a Liberty Mediával, 2020-ban rekordot jelentő 22 futamból állhat a szezon.