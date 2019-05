A Merci-főnök készíti a sárga és piros lapot

Tökéletes rajt, négy kettős győzelemmel kezdett a Mercedes a Forma-1-ben, a Ferrari három harmadik helynél többet nem tudott összehozni. A vb élén mégis csak 1 pont választja el az esélyeseket, a mercedeses Valtteri Bottas vezet a mercedeses Lewis Hamilton előtt. Láttunk már hasonlót 2014 és 2016 között, amikor a Merci annyira dominált a Forma-1-ben, hogy csak az ő pilótái lehettek esélyesek a vb-győzelemre.

Hamilton társa és kihívója akkoriban Nico Rosberg volt, és van, aki úgy látja, most Bottasszal is meggyűlhet a baja. Így gondolja a Mercedes-főnök Toto Wolff is.

Két pilótánk van, akiben megvan a képesség és az ambíció, hogy bajnokságot nyerjen. Velük együtt rajtunk múlik, hogy figyeljünk a helyzetre, és észben tartsuk, hogy Vettel vagy Leclerc visszajöhet a játszmába. Nem bízhatjuk el magunkat az első négy eredményünk miatt. 21 verseny van összesen. Nyilván számít a kapcsolatuk, el akarjuk kerülni, amin keresztülmentünk Nicóval és Lewisszal

- vázolta az istálló helyzetét Wolff az Autosportnak.

Egyértelmű, hogy elébe akar menni a problémának, öt éve a folyamat addig fajult, hogy Hamilton és Rosberg 2014 közepétől szóba sem álltak, bár addig jó haverok voltak, hiszen kora tinédzser koruktól ismerték egymást.

Wolff ebben is talál párhuzamot, de nem álltatja magát.

Szerencsénk van, hogy nagyon jó a viszonyuk, jól kijönnek. Nincs igazán játszmázás a háttérben, és ennek nagyon örülök. De ébernek kell lennünk, mert láttunk már viszonyokat megromlani. Mindkettejükben megvan az ambíció, hogy világbajnok legyen. Oroszlánokat akarunk a kocsiba, nem várhatjuk, hogy bárányként viselkedjenek. De a tiszteletnek meg kell maradnia, és nem engednénk, hogy annyira megromoljon az együttműködés, hogy annak negatív hatása legyen a csapatra. Ha ez lenne a helyzet, sárga- és piros lapokat osztunk. De még nem tartunk itt.

Bottas, Wolff és Hamilton

Hamiltont a legutóbbi versenyen már meg is kérdezték, számít-e belső csatákra?

"Nem tudom, mi fog történni. Nem tudom megítélni, valakinek változik-e a karaktere, vagy sem. A múltban pilóták nem tartották magukat megegyezésekhez. De Valtteri és én tartjuk, Valtteri tartja"

- felelte Hamilton, aki Fernando Alonsóra és 2007-es közös mclarenes szezonjukra, illetve a rosberges időkre gondolt.

Párhuzamnak tűnik az is, hogy Rosberggel, bár nem volt jóban már 2014-ben és 2015-ben sem, de nagyjából simán legyőzte, ám 2016-ban a márkatárs visszavágott, és - ha szerencsével is - megnyerte a világbajnokságot.