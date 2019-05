Megtérítik az Azeri Nagydíj szervezői a Williams kárát

Nehezen lehetne azt mondani, hogy minden tökéletesen ment a múlt heti Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzésén: nem elég, hogy a williamses George Russell autójának alját teljesen szétroncsolta egy csatornafedél, a kocsi elszállítása közben az autómentő daruja is beleakadt az egyik pálya fölötti hídba, így végül huszonnyolc perc után le is fújták az egészet.

A bakui verseny promótere most bejelentette, természetesen vállalják a felelősséget a történtekért és azon lesznek, hogy minél előbb megtérítsék a Williamsnek okozott kárt – írja a motorsport.com.

Ez egyértelműen a mi hibánk, amit be is ismertünk, ilyen hibát nem engedhetünk meg magunknak. A biztosításunk lefedi az ilyen eseteket, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy teljes egészében visszafizessük a Williamsnek okozott kárt.