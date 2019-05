Csak állva lehetett nézni Hamilton monacói győzelmét

Lógott az eső lába a Monacói Nagydíj rajtja előtt, a csapatok 15-20 percen belül csapadékot vártak. Mindenki sima gumival indult, a pálya teljesen száraz volt, és a rajt, illetve az első kör is lement nagyobb csattanás nélkül.

Hamilton tökéletesen eljött a pole pozícióból, Bottast az első kanyarban majdnem megelőzte Verstappen a második helyért, de nagyon előzékeny volt az első kanyarban, és maradt a harmadik helyen. Vettel sorolt be negyediknek.

Az időmérőn óriási Ferrari-hiba miatt kiesett Leclerc a 15. helyről kényszerült előre jönni, és a 7. körben egy zseniális előzéssel már 11.-nek jött fel, Grosjeant hagyta le. Egy kör múlva ugyanott, a Rascasse kanyarban próbálkozott Hülkenberggel is, de a német nem volt olyan előzékeny, mint a francia, hiába volt mellette háromnegyedéig a Ferrari, ráhúzta a kormányt: Leclerc autója keresztbe állt, utolsónak esett vissza. Ráadásul defektet is kapott, a jobb hátsó gumi cafatokra szakadt, szétverte a kocsi padlólemezét, amíg a monacói visszaért vele a depóba.

Annyi törmelék szóródott szét, hogy a 11. körben beküldték a biztonsági kocsit. Mindenki azonnal kiment kerékcserére, Verstappen ezúttal nem volt óvatos, és a boxutcában megelőzte Bottast. Később úgy ítélték meg a felügyelők, hogy veszélyesen engedték ki a hollandot, így 5 másodperces időbüntetéssel sújtották a pilótát. Nagyon szigorú ítélet volt.

Bottas autója és a Red Bull is megsérült, előbbit vissza is vitték még egy kerékcserére egy körrel később, mert defektet kapott. Kemény gumikat kapott, ahogy az élmezőnyből is mindenki, kivétel a vezető Hamilton, aki közepeset.

A 16. körben az F2-es futamhoz hasonló dugó alakult ki, Kubica autóját tette keresztbe Giovinazzi, de pár hátramenet után tudták folytatni. Csak páran tömörültek mögöttük, és néhány másodperces várakozás után tudták folytatni.



A 18. körben Leclerc a boxba állt, és feladta a futamot.

Hamilton, az ötmásodperces büntetéssel mögötte Verstappen, Vettel és a negyedik Bottas nagyon közel mentek egymáshoz az élmezőnyben. A 33. kör környékén a világbajnok közepes gumijai erősen kopni kezdtek. Az angol nagyon aggódott a bal elsőért, többször panaszkodott a rádión, hogy nem tudja tartani Verstappent. Kívülről úgy tűnt, simán tartja, főnökei nyugtatgatták. Még a 65. körben is bírta, 78 volt a versenytáv, ekkoriban szólt be neki James Allison technikai igazgató, hogy "meg tudod csinálni".

Győzelem vagy bukás, ez a két opció maradt Hamiltonnak, biztos volt, hogy nem fogják kihozni kerékcserére.

A 66. körben Bottas kicsit lemaradt, és megfutotta a leggyorsabb kört, ami idén 1 pontot ér az F1-ben, de pár kör múlva a Red Bull-os Gasly elvette tőle a legjobb kört.

Az utolsó 10 kör az addigiaknál is izgalmasabb lett, Verstappen teljesen ráment Hamiltonra, a Loews-hajtűben majdnem letolta a pályáról, de a sikán előtti egyenesre vezető Portier-kanyarból az angol jól ki tudott jönni, így nem próbálkozhatott előzéssel a Red Bull.

Egészen a 76. körig. Verstappen minden addiginál sokkal közelebb volt,

a lassító előtt megpróbálta betenni Hamilton mellé az autót, de a jobb első kereke összeakadt a Merci bal hátsójával.

Hamilton nem tudott befordulni, elment egyenesen, levágta a sikánt, Verstappen sem a pályán fordult, maradt a második helyen.

Az utolsó két körben aztán már nem volt képes újra felmenni a világbajnokra, ha szenvedve is, de Hamilton befutott elsőként, megnyerte a Monacói GP-t. Verstappen másodikként ért célba, ám csak negyedik lett az ötmásodperces büntetése miatt, Vettel és Bottas is előtte végzett.

Hamilton az autóból kiszállva levette és felmutatta laudás sisakját, a héten elhunyt bajnoknak ajánlotta a győzelmet, és azt mondta,

a csapatom nem a megfelelő gumikat adta nekem.

66 kört tett meg a közepes keveréken, ami lehetetlennek tűnt, ő maga a kocsiban csodának nevezte, ha sikerül. Összejött, a rádión azt mondták neki, ezt senki más nem tudta volna megcsinálni.

"A legnehezebb versenyem volt valaha, talán 2007-ben Kínában sem fújtak ki ennyire a gumijaim."

A dobogós ceremónián csak Hamilton locsolta ki a pezsgőt, de ő nagyon, le-föl szaladgált a célegyenesben, kapott mindenki az italból, főleg Toto Wolff. Az ötszörös bajnok utána a város uszodájához ment, és beugrott a vízbe overallostól.

77. futamgyőzelme volt, Monacóban a harmadik. A bajnokságban is megerősítette első hely Bottas előtt, 17 ponttal vezet. A Mercedes ötfutamos kettős győzelmes sorozata megszakadt a finn harmadik helyével.

Két hét múlva jön a Kanadai Nagydíj.

A vb-pontverseny állása 6 futam után (még 15 van hátra):



1. Hamilton 137 pont

2. Bottas 120

3. Vettel 82

4. Verstappen 78

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 57

6. Gasly 32

7. Sainz 18

8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14

9. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 13

10. Lando Norris (brit, McLaren) 12