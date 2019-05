A Porsche épített egy F1-motort hobbiból

A Forma-1 vezetősége jelenleg is gőzerővel dolgozik azon, hogy 11-12 csapatosra bővítsék a bajnokság mezőnyét, korábban felmerült, hogy esetleg új motorgyártó/beszállító megjelenésével erősödhet az indulási kedv, a mostani forgatókönyv szerint viszont a mostani négy motorgyártóval (Ferrari, Mercedes, Honda, Renault) szerződve jöhet esetleg új csapat 2021-től.

A korábbi érdeklődők között volt a Porsche is, ami gyári kapacitásban térhetett volna vissza a bajnokságba, ám a német cég végül elkaszálta a projektet, leginkább a Forma-E-re való fókuszálás, illetve a túl drága motor miatt. A költséghatékonyság felé fordulás eredményeképp számolták fel a Le Mans-i sorozatot domináló LMP1-es programjukat is, ám mielőtt minderre el határozták volna magukat, még építettek egy F1-motort, csak hogy lássák, mire is vállalkoznának, ha mégis belevágnak a dologba.

Erről a Porsche motorsport részlegét vezető Fritz Entinger beszélt az Autosportnak, elárulva, hogy az LMP1-es kocsikhoz használ négyhengeres motor mellett lefejlesztettek egy, a 2021-es F1-motorszabályoknak megfelelő hathengeres erőforrást is, amit később az endurance-vb-n (WEC) is használhattak volna.

Ez a motor már alapból úgy készült, hogy az alapja mindkét sorozat számára megfelelő legyen, elsősorban a WEC-re készültek, de már szem előtt tartották azt is, mit kellene módosítani rajta, hogy az F1-be is beszállhassanak vele.

Amikor 2017-ben biztossá vált, hogy elhagyják a WEC-et, Enzinger kérésére kicsit még folytatták a motorfejlesztési projektet, mert a hathengeres erőforrás a hőenergia-visszanyerő nélkül egy szupersportautóhoz is használható lett volna. Ez végül el is készült, és próbapadon ki is próbálták, sőt, a mai napig foglalkozik vele egy 20-25 fős stáb, hogy a későbbi felhasználási módokon dolgozhassanak.