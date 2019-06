Vettel: Nincs tervben, hogy visszavonulok

Vad feltételezésekkel jött elő a legnagyobb spanyol sportújság, a Marca, amely Joe Saward F1-szakértő blogjára is hivatkozva azt írta, Fernando Alonso visszatérhet a Ferrarihoz jövőre, amennyiben Sebastian Vettel visszavonul.

A német visszavonulása a gyenge szezonkezdet és a pilóta semleges viselkedése miatt merülhetett fel: egy futamot sem nyert, pole pozíciót sem szerzett, hat versenyen három dobogós helyezése van. Mindezt a legnagyobb nyugalommal viseli.

Vettel az AutoBildnek cáfolta, hogy abbahagyná:

Nincs tervben a visszavonulásom. Még mindig nagyon jól érzem magam, és van még dolgom a Ferrarinál. Mindent meg akarunk próbálni ebben a szezonban, hogy forduljon a kocka, a Kanadai GP lehetne a kezdet

- nyilatkozta Vettel a német újságnak a hétvégi montreali futamra készülve.

A Ferrari nagy ellenfele, a Mercedes mind a hat GP-t megnyerte idén, az első ötön kettős győzelmet szereztek, a legutóbbi nagydíjon egy defekt segítette Vettelt Valtteri Bottas elé, másodiknak, miközben Lewis Hamilton újra nyert, negyedszer az évben.

Vettel és Alonso két éve

Alonso érkezését nem könnyű elképzelni, 2014 végén nem önszántából távozott a Ferraritól öt szezon után. A menedzsment azóta teljesen lecserélődött a csapatnál, de a spanyol visszatérése világszenzáció lenne: tavaly kivonult a Forma-1-ból, bár nem mondta azt, hogy befejezte, de a nyáron már 38 éves lesz. A Ferrarinál Vettel új csapattársa a 21 éves, feltörekvő Charles Leclerc, aki élete második futamán biztosan vezetett a Mercedesek előtt, amikor motorhiba miatt lelassult alatta a kocsi.

A Ferrari legrégebbi tesztpilótája, az Alonsóhoz hasonlóan spanyol Marc Gené pár hete azt mondta a másik nagy madridi újságnak, az As-nek, hogy Alonso szerinte visszatér az F1-be, de kizárt, hogy a Ferrarihoz.

Az olaszoknál Vettel szerződése egyébként 2020 végén, Leclerc-é még később jár le. A Mercedesnél Hamilton megállapodása is 2020-ig szól, és úgy tudni, a még dobogóesélyes Red Bull versenyzői, Max Verstappen és Pierre Gasly is be vannak biztosítva még legalább egy idényre.

Csak Bottas pozíciója bizonytalan a Mercedesnél, neki idén lejár a szerződése, ám remekül megy 2019-ben, nagyon elégedettek az istállónál, meglepő lenne, ha nem hosszabbítanának vele.