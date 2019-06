Hamilton több hátrányos helyzetű fiatalt akar bevonni az F1-be

Lewis Hamilton sokszínűbbé szeretné tenni a Forma-1-et, azt akarja, hogy olyan társadalmi csoportok is lehetőséget kapjanak az autóversenyzésben, akik eddig el voltak zárva ettől.

Hamilton már korábban is beszélt arról, hogy ha befejezi a versenyzést, akkor jótékonysági munkát is végez majd. Amikor fiatal versenyző volt, ő többször rasszista támadások célpontja volt, tudja, hogy milyen nehéz előrejutni.

„Ez az sport, amelyik legkevésbé sokszínű. Tényleg szeretnék valahogy a része lenni annak, hogy végbemenjen valami változás, együtt dolgoznék a Forma-1-gyel és az FIA-val (Nemzetközi Autósport Szövetség.) Nem tudom, hogy miért nincs több egyetemi hallgató, mérnök, szerelő, médiamunkás, akik hátrányos helyzetből indulnak. Nem tudom, hogy ez mindig is így volt-e, de valódi lehetőséget látok arra, hogy átformáljuk ezt. Húsz év múlva úgy szeretnék visszanézni, hogy valaki azt suttogja, én is a része voltam ennek a változásnak" – idézte Hamiltont az Autosport.

Az ötszörös világbajnok Hamilton többször is beszélt arról, hogy milyen erőfeszítéseket tett a családja arra, hogy őt versenyeztessék. Tudja, hogy mekkora anyagi terhet jelent már az is, ha valaki gokartozni akar. Ők nagyjából húszezer fontot költöttek el egy szezonra, de ma már 200-300 ezer dollárba is bekerül egy gokartos profi idény. Hamilton ezért szeretné anyagilag is támogatni majd az övéhez hasonló háttérből érkező fiatal pilótákat is.