Vettel helyében szétrúgtam volna a táblát is

Még jó néhány napig biztosan beszédtéma lesz a Ferrari német világbajnokának öt másodperces büntetése a Kanadai Nagydíjon, amivel elveszítette az első helyét, még ha elsőnek is haladt át a célvonalon.

Sebastien Vettel hibázott az egyik kanyarban, ezt nem vitatja senki. Azt viszont igen, hogy szándékosan ne hagyott volna egy autónyi helyet a fal mellett haladó Lewis Hamiltonnak. A Ferrari fellebbezett, kíváncsi várja mindenki, milyen adatokkal támadják meg a döntést.

A britek egykori világbajnoka, Nigel Mansell szerint Hamilton nagyszerűen vezetett, de Vettel is. Feltette a kérdést, mit tehetett volna abban a helyzetben, amikor az autónak nem volt tapadása, és csak egy utas volt a kocsiban, nem pedig annak az irányítója. Annak örült, hogy nem találta el a falat.

A büntetést nevetségesnek gondolja, és téves lett a végeredmény, és ez az egész szerint nagyon kínos.

A szintén angol Damon Hill arról beszélt, hogy az ítélet miatt elveszítették a verseny utolsó köreit, ami szerinte nem jó. Egy 79-es dijoni versenyről készült fotót is posztolt, igaz ezzel az a baj, hogy a szabályok azóta jelentősen átalakultak.

