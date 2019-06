Nem tipikus ütközés Le Mans-ból, menetiránnyal szemben csattant González

Szombaton 15 órakor kezdődik a 24 órás Le mans-i száguldás, de már az első edzések egyikén volt egy ijesztő baleset.

A Toyotát kormányzó Mike Conway éppen kanyarodott, amikor váratlanul elé került Roberto Gonzalez, ráadásul menetiránnyal szemben. Gonzalez kocsijának orra elég komolyan megsérült, és nem igazán lehetett érteni, mi volt a terve az ütközés előtt.

Gonzalez nyilván megpördült, de igazából a lassításból látszik, mennyire veszélyes volt ez a helyzet.

* Collision between the #7 Toyota LMP1 and the DragonSpeed #31 LMP2 at the Ford Chicane!@Toyota_Hybrid @DragonSpeedLLC #LeMans24 pic.twitter.com/Ih2bDg2b2n