A Ferrari mégis megtámadja Vettel büntetését

Sebastian Vettel egy 5 másodperces büntetés miatt bukta a győzelmet a Kanadai Nagydíjon, a versenybírók szerint veszélyesen tért vissza a pályára Lewis Hamilton elé, ezért kapta a büntetését. Vettel és csapata, a Ferrari is csalódott volt az ítélet miatt, és egyből be is adtak egy fellebbezést az ügyben, igaz, a szabályok erre nem adnak lehetőséget, így azt gyorsan vissza is vonták.

Majdnem egy hétig bújta aztán a Ferrari a szabálykönyvet, hogy rátaláljon az esetleges megoldásra, és úgy tűnik, hogy ez meg is lett: a szabálykönyv kimondja, hogy amennyiben fontos és releváns új fejleményre bukkan egy csapat, kérhetik egy eset újbóli kivizsgálását, a Ferrari pedig így is tett.

Az olasz csapatnak múlt vasárnapig, június 16-ig volt lehetősége ezt megtenni, a Ferrari pedig hétfőn megerősítette, hogy be is adták a kérelmet a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA), ám hogy ezt milyen új fejleményre vagy bizonyítékra alapozva tették, azt nem tudni.

Az Autosport szerint az FIA minden bizonnyal a hétvégi Francia Nagydíj versenybíróit bízza majd meg a felülvizsgálattal. A stewardok első dolga az lesz, hogy eldöntsék, valóban új bizonyítékot talált-e a Ferrari Vettel ártatlanságára. Ha igen, az ügy továbbmegy az FIA-hoz, ahol meghallgatják a Ferrari érveit.

Vettel a leintéskor az élen volt a Kanadai GP-n, ám Lewis Hamilton olyan szorosan követte, hogy az 5 másodperces büntetés miatt a német a második helyre került.