Hamilton pályacsúccsal vitte a francia pole-t, Vettelt két McLaren is megverte

A Francia Nagydíjon is folytatódott a Mercedes a szabadedzéseken mutatott dominanciája, Lewis Hamilton pedig vissza tudott vágni a két edzésen is leggyorsabb csapattársnak, Valtteri Bottasnak, akit a Paul Ricard pálya csúcsát kétszer is megdöntve előzött meg. Ezzel Lewis Hamiltoné lett a pole pozíció a vásárnapi versenyre.