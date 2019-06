Egy kör verseny volt a Francia Nagydíj, Hamilton nyert

A szezon eddigi talán legunalmasabb futamát nyerte Lewis Hamilton, aki nagyon sima rajt-cél győzelmet aratott a 2019-es Francia Nagydíjon. Az ötszörös világbajnok Hamilton számára kvázi a rajt után el is fogytak az izgalmak, az első kanyarban nagyon simán tartotta maga mögött a csapattárs Valtteri Bottast.

Ha izgalom nem is, némi kényelmetlenség azért akadt Hamilton számára, ugyanis már a verseny fele előtt azt jelentette a rádióban, hogy eltört az ülésében valami, de hogy pontosan mi, és az hátráltatta-e bármennyire, nem derült ki.

21 Galéria: A 2019-es Francia Nagydíj Fotó: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Hamilton mögött sem mondhatni, hogy óriási verseny alakult ki, még a hetedik helyről induló Sebastian Vettel sem tudott nagy előzgetésbe kezdeni. A két McLarent ugyan viszonylag hamar megelőzte, a negyedik Max Verstappenhez viszont nem tudott közel kerülni.

Az utolsó körben kettős verseny volt

Ha fizikai csata nem is alakult ki a végére, az utolsó 10-15-körben azért láthattunk egy virtuális küzdelmet a pilóták között, a két Ferrari és a két Mercedes is aktívan harcolni kezdett a pluszpontot jelentő leggyorsabb körért. Előbb Charles Leclerc vette el a szinte végig leggyorsabb Hamiltontól a címet, majd a válasz után Valtteri Bottas gyorsult fel, majd Vettelnek mondták titokzatosan a rádióban, hogy kövesse az F tervet, ami szinte biztosan azt jelentette, hogy tőle is gyors köröket vártak.

A vége az lett, hogy Vettel az utolsó előtti körben lágy gumikra váltott. Egyértelműen a pluszpontért ment, egy perc előnye volt a hatodik Carlos Sainz előtt, semmit nem kockáztattak. Válaszul Hamilton is odalépett a gázpedálnak, de Vettel egy hajszállal, 24 ezreddel gyorsabb volt, így ő kapta a plusz egy pontot a leggyorsabb körért.

21 Galéria: A 2019-es Francia Nagydíj Fotó: Valdrin Xhemaj / MTI / EPA

Charles Leclerc is rákapcsolt a végén, ő nem az egy pontot, hanem Valtteri Bottas második helyét akarta, de túl későn indította az akciót, ha egy körrel tovább tart a futam, szinte biztos, hogy előzhetett volna.

Lando Norris körül is volt egy említhető eset a legvégén. Az utolsó körben Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen és Nico Hülkenberg is megelőzte az addig hetedik helyen autózó angolt, aki a pályán kívülről visszatérő Ricciardo miatt hagyta el a pályát. Az esetet még vizsgálják, lehet, hogy Ricciardo időbüntetést kap majd.

Hamilton mellett Bottas és Leclerc állhatott fel a dobogóra. A Mercedes kettős győzelme után Hamilton előnye már 36 pont a második Bottasszal szemben az összetettben.

(Borítókép: Lewis Hamilton. Fotó: NurPhoto / Getty Images)