Elmaradnak így a dobogós helyért menő csaták. Sőt, szinte a bármilyen csaták is, a top 10-ben 2 másodperc körül a legkisebb különbség, és az is a két McLaren között, akik nyilván nem fogják egymást támadni. Pontszerző helyre előzött közben Ricciardo, aki Kvjatot nyomta le a 10. helyért. Az orosz egyből utána ki is ment friss gumikért.