Verstappen és Bottas is nagyot bukott, Vettel megúszta

Az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén az első szárnyak, a második viszont már a kocsik törtek Spielbergben, ahol gyors egymásutánban előbb Max Verstappen háttal, majd Valtteri Bottas szemből kapta el a falat. A pároshoz kis híján csatlakozott Sebastian Vettel is, ám a Ferrari a sóderágyon átcsúszva nem sokkal a fal előtt megállt.

Verstappen másfél órás edzés 38. percében rontott a 10-es kanyarban, pont a kanyar csúcspontjában vesztette el a tapadást a kocsi hátulja, és egy fél pördület után háttal csúszott a falba. Ez azért lehet gond, mert jó eséllyel a váltó is sérül ilyenkor, a váltócsere pedig öt rajthelyes büntetést von maga után. A holland sérülés nélkül szállt ki az autóból, és előbb robogóra pattanva, majd kocogva tért vissza a garázsba.

A kocsi mentésére megszakított edzés szinte újra sem indult, amikor Valtteri Bottas is a kocsi hátuljának megcsúszása után szemből kapta el a falat a 6-os kanyar után. Ez nagyobb erejű ütközés volt, mint Verstappené, a Mercedes finn pilótáját be is vitték az orvosi központba, ahonnan gyorsan, panasz nélkül távozott.

Szintén alig telt el pár perc a piros zászló után, amikor a Bottas állapota felől érdeklődő Sebastian Vettel ugyanott csúszott meg a Ferrarival, ahol korábban Verstappen. Neki mázlija volt, nem csapódott a falnak, így folytathatta az edzést.

A második edzést végül a Ferrarit vezető Charles Leclerc nyerte, méghozzá meggyőző, 3 tizedes előnnyel az edzés majdnem feléről lemaradó Bottas előtt. A harmadik Pierre Gasly lett, megelőzve Lewis Hamiltont. Az edzés végén Leclerc és Antonio Giovinazzi, illetve Sergio Pérez és Pierre Gaslyis összekoccant egy pillanatra, a versenybírók viszont nem büntették egyik felet sem a baleset nélkül véget érő esetért.

Szombaton délben kezdődik a harmadik szabadedzés, majd 3-kor jön az időmérő.