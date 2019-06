Leclerc pályacsúccsal szerezte meg az Osztrák Nagydíj pole-ját

Először engedtek pilótát közel a tűzhöz a döntéshozatalnál, azonnal be is szólt.

A ferraris Charles Lecler a második, és harmadik szabadedzés után az időmérőt is megnyerte az Osztrák Nagydíjon. A monacói pilóta 1:03,003-mal új pályacsúcsot autózott Spielbergben. A Ferrari kisebb drámát is átélt, Sebastian Vettel nem tudott részt venni technikai hiba miatt a kvalifikáció harmadik szakaszában.

A Ferrari jól felépítette az időmérőjét, a Q1-ben a negyedik-ötödik helyet szerezte meg Leclerc és Vettel. Ekkor a legjobb időt Max Verstappen (Red Bull) autózta, mögötte a két Mercedes-pilóta, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas állt.

A Q2-re a Ferrarik lágy gumikkal jöttek ki, és tettek még pár más módosítást is, amire később Leclerc utalt, ennek a hatása meg is látszott, rögtön az élre álltak, és legalább két tizedmásodperccel verték a komplett mezőnyt. A Q3 nagy csatát ígért a Mercedessel, ami csak részben jött össze.

Charles Leclerc szerezte meg a pole pozíciót az Osztrák Nagydíjon

A Q2 végén kisebb riadalom alakult ki a Ferrarinál, Vettel autójával valamilyen technikai probléma volt, amit aztán nem is tudtak megoldani. Már ment a Q3, amikor még próbálkoztak, de végül feladták a kísérletezést, a német pilóta ki is szállt a kocsijából. Vasárnap a kilencedik helyről indulhat majd. A tizedik helyre kellett volna sorolni eredetileg, de az időmérőn ötödik Magnussen ötrajthelyes büntetést kapott sebességváltójának cseréje miatt, így lépett egyet előre a német.

A Q3-ban Leclerc már az első mért körével (1:03,208) az élre ugrott, Hamiltonnak nem ment igazán, Bottas is elé került, majd Verstappen is gyorsabb volt nála. A pilóták a Q3 végén mindannyian a szélárnyékot keresték, összesűrűsödtek a pályán, de a legtöbbjüknek bejött a számítása. Leclerc pályacsúcsot autózott 1:03,003-mal és élete második pole pozícióját szerezte, Hamilton is javítani tudott, a második helyre jött be, Verstappen szerezte meg a harmadik helyet.