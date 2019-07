A McLaren lezárta a kapukat Alonso előtt

Elégedettek Norris és Sainz munkájával, új tartalékpilótát is szereztek Alonso helyére.

A McLaren csapata mindkét pilótáját megtartja a következő Forma-1-es szezonban, így Fernando Alonso biztosan nem kap pilótaülést náluk.

A McLaren bejelentette, hogy a következő idényben Carlos Sainz és Lando Norris lesz náluk a két pilóta.

Carlos Sainz és Lando Norris szurkolóik között

Sainz esete nem meglepő, hiszen idén ült át a Renault-tól és többéves szerződést kötött. A Formula 2-ből érkező Norrisnak nem volt szerződése 2020-ra, de most megkapta azt a 19 éves versenyző.

Eddig elég kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, Sainz hetedik, Norris a nyolcadik a pontversenyben, a McLaren így a negyedik a konstruktőri versenyben.

„Carlos és Lando versenyzőként is bizonyítottak, és a mi visszatérésünk részévé váltak. Sokat tettek azért, hogy javítsák a csapat morálját. Az a fogadtatás, amit a szurkolóktól kaptak egyedülálló, és ők szuper nagykövetei a McLaren brandnek, megszemélyesítik a rettetenthetetlenül előre mentalitást" – mondta Zak Brown csapafőnök.

A McLaren bejelentése Alonsóra is hatással van. Az F1-et 2018-ban elhagyó pilóta a csapat egyik tanácsadójaként dolgozott, idén teszteket is részt vett, de a szezon hátralévő részében már nincs szükség a munkájára. Korábban arra utalt Alonso, hogy csak a 2019-es szezont hagyja az F1-ben, és egy év után visszatér. Ha így is tervezi, a McLarennél már nincs helye.

(via Autosport)