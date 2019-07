Gasly nagy hibája zárta a Német GP második edzését

Továbbra is gondot okozhat a Mercedesnek a kocsik hűtése, legalábbis erre utal az, hogy mindkét pénteki szabadedzésen kikaptak a Ferraritól a Német Nagydíj nyitányaként a több mint 30 fokos melegben. A második edzést Charles Leclerc nyerte egy tizedes előnnyel a csapattárs Sebastian Vettel előtt.

Lewis Hamilton ugyan közel volt a két Ferrarihoz, Valtteri Bottas a másdik Mercedesszel viszont már 6 tizedre jött, őt Max Verstappen is majdnem meg tudta előzni. A másik Red Bull, Pierre Gasly viszont nagyon elmaradt az élmezőnytől, 1,6 másodperces hátránnyal zárta az edzést, amit be sem fejezett – a célegyenesre ráfordító 17-es kanyarban verte oda a kocsit 15 perccel az edzés vége előtt. Emiatt rövid időre meg is kellett szakítani a második szabadedzést, aminek a végén óriási forgalom volt a pályán, a köridőkön viszont már nem sikerült javítani.

Gasly kisodródása mellett említhető esemény volt még, amikor Charles Leclerc kocsija a földre esett az emelőről egy kerékcserénél, de a Ferrari megúszta, legalábbis az incidens után is jó tempóban tudott autózni.

A második szabadedzés meglepetése a két Force India volt, ami a Hockenheimbe vitt jelentősebb fejlesztéseknek köszönhetően mindkét kocsijával a top 10-ben zárt – Lance Stroll a hetedik, Sergio Pérez a 10. lett azután, hogy az első edzésen a 9. és a 11. helyeket szerezték meg.

Folytatás szombaton déltől a harmadik szabadedzéssel, majd 3-tól az időmérővel.