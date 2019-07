Vertappené a káoszfutam, Vettel utolsó helyről második

Az idény első esős futamát hozta a Német Nagydíj a Hockenheimringen, a rajtnál annyira esett, hogy a mezőnyt csak a biztonsági autó mögött engedték el a rajtrácsról elsőre. Három kör kellett, hogy a versenyigazgató végül megadja az engedélyt a rajtra, így az eredetileg 67 körös versenytáv 64-re olvadt, hiszen a safety car mögötti körök is beleszámítottak a versenytávba.

A rajtnál az esőben általában remeklő Max Verstappen nagyon beragadt a Red Bull-lal, és nagyon visszaesett a második helyről – a hibája után a két Mercedes állt az élre, és nagyon senki sem veszélyeztette őket sokáig. A rajtnál egyébként elég nagy kavarodás jött a gyenge tapadás miatt, majd aztán a Racing Pointnál versenyző Sergio Pérez megpördülése hozott újabb izgalmakat, és egy újabb rövid biztonsági autós szakaszt a harmadik körben.

Ez remek alkalom volt a mezőny nagy részének, hogy átmeneti esőgumira cserélje az extrém esőgumikat – pár kör átrendeződés után viszonylag stabil sorrend állt fel, elöl Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen és Charles Leclerc volt a sorrend, de a futam ötödénél már Vettel is a hetedik helynél járt.

A káosz innentől csak fokozódott.

A száradó pályán egyre többen kezdtek kockáztatni slick gumikkal – ennek Charles Leclerc és Lewis Hamilton lettek a vesztesei. Leclerc a második helyről csúszott ki a sóderágyba, ahonnan nem is tudott visszatérni a pályára, míg Hamilton az élen pördült meg a biztonsági autó mögött. Az első szárnyát is megtörte, a csapat pedig nem számított rá, hiszen szinte pont akkor cserélték le a gumijait, így rengeteg időt töltött a boxutcában, ahonnan csak az ötödik helyre ért vissza.

Hamilton és Leclerc hibája jelezte, hogy újra eleredt az eső, ami miatt mindenki visszaváltott az átmeneti gumikra. a Futam felénél, a biztonsági autó mögött haladva Verstappen, Hülkenberg, Bottas, Albon, Hamilton volt az első öt sorrendje, ami jól mutatta, micsoda káoszt hozott az eső, felszáradás, eső kombináció.

Hülkenberg és Albon nem meglepő módon nem sokáig tudta tartani meglepően jó helyét, a két Mercedes gyorsan visszaért a dobogóra az addigra csaknem 10 másodpercre meglógó Verstappen mögé.

Hamiltont eközben egyébként 5 másodpercre büntették, amiért a megpördülése után szabálytalanul hajtott be a boxutcába.

A folyamatosan változó körülmények leginkább a pálya legvégén, a 16-17-es kanyarban okoztak gondot a pilótáknak – itt esett ki Leclerc, itt csúszott ki Hamilton is, majd később Nico Hülkenberg is itt esett ki a negyedik helyről, de Kimi Räikkönen is kicsúszott itt egyszer.

Amíg a mezőny a safety car mögött autózott, hogy kimentsék Hülkenberg autóját, a pálya rengeteget száradt, így a 46. kör környékén három ütemben mindenki lágy gumira váltott. Ezt talán Lance Stroll tette meg a legjobb ütemben a Racing Pointtal, így volt egy pillanat, amikor vezethette a futamot, bár Verstappen gyorsan visszaelőzte.

Az 50. körben Verstappen vezetett, mögötte Stroll és Kvjat voltak a dobogón, Vettel a 8-9., Hamilton pedig csak a 12. helyen jött a teljesen felborult mezőnyben. Kvjat viszonylag hamar megelőzte Strollt, utána viszont a páros meglepősen sokáig megtartotta dobogós helyét – Stroll ugyan egy pillanatra elvesztette a harmadik pozíciót Bottasszal szemben, de amint előzött a finn a Mercedesszel, egyből ki is esett, miután ő is falba csapódott.

Vettel ekkora már az ötödik helyen volt, a biztonsági autó miatt összetömörödött mezőny pedig remek lehetőséget nyitott neki a támadásra: villámgyorsan áthámozta magát sorban Sainzon, Strollon és Kvjaton, így

Vettel az utolsó helyről indulva második helyen ért célba.

Az esőmenő Verstappen simán nyerte meg a futamot, a dobogó harmadik helyét pedig meglepetésre Danyiil Kvjat szerezte meg a Toro Rossóval. De mögötte is furcsa volt a sorrend: Stroll, Sainz, Albon, Räikkönen, Giovinazzi, Grosjean és Magnussen lettek még pontszerzők. Hamilton végül csak a két Williamset előzte meg, 11. lett.

Folytatás augusztus első hétvégéjén a Magyar Nagydíjjal.