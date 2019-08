A feleségem lovagol, de én egy lóerőnél többet kedvelek

Valtteri Bottas a német futam talán legnagyobb vesztese volt, négy nappal később mintha mi sem történt volna. Hogy dolgozza fel a kudarcot? Mi a finnek titka? Mi baja az 1 lóerővel? "Hazai" versenyéről is beszélgettünk Hamilton mercedeses csapattársával, Valtteri Bottasszal a hétvégi Magyar Nagydíj előtt.

Valószínűleg senki nem bukott nagyobbat Valtteri Bottasnál múlt vasárnap, amikor pár körrel a Német GP vége előtt falnak csapta a Mercedest, és kiesett. Sima második helyet szalasztott el, 18 pontot hozhatott volna vb-1. csapattársán, Lewis Hamiltonon, így még két pontot bukott vele szemben, és már 41 ponttal van lemaradva a világbajnokságban.

Csütörtök este a Mercedes fogadásán ennek ellenére olyan hangulatban jelent meg, mintha a hockenheimi vasárnap meg sem történt volna. Felszabadultan beszélgetett, mosolygott, nyoma sem volt rajta a kudarcnak. A titka egyszerű:

Megtanultam a karrieremben, hogy nem szabad rágódni a múltban történt dolgokon. Megváltoztatni nem tudod, de tanulhatsz belőle. Tovább kell lépned, csak ez számít. Ez a hétvége van most, és más semmi. Hockenheim után visszamentem Monacóba pár napra, hétfő reggel jól megbüntettem magam a bringámon, két órán át, a hibámért. Emellett sokat mítingeltünk a csapattal, végigmentünk rajta, mi történt, és mint mondtam, csak az számít, ami előttünk van.

A vb-ből 10 futam még hátra van, Bottas hátránya innen nézve csak 41 pont. Ő is pontosan így fogja fel, bármennyire is lehangoló volt az elmúlt versenye:

"Az idei a legjobb évem a Forma-1-ben.

Két futamot nyertem, négyszer indultam az első kockából, az álom még mindig él."

A Mercedes Németországban is esélyes volt, de az eső mindent összekavart, a Hungaroring vasárnap valószínűleg száraz lesz.

"Papíron jó nekünk a pálya, mert kanyargós, a Ferrari az egyenesekből álló pályákon jobb. De szoros hétvégére számítok a Ferrarival, sőt a Red Bull-lal együtt. Péntek-szombat eshet is, a vasárnap remélhetőleg kedvez nekünk" - mérte fel esélyeit a finn pilóta.

Kimi Räikkönennel beszélgetve már előjött a "finnek hazai futama a Magyar GP"-teória, az alfás sztárral szemben viszont Bottas magától hozta fel, és egyetért a felvetéssel, szemben a másik finnel.

"A magyar olyan hazai futam féle nekünk, rengeteg finn jön ide, imádják a versenyt és imádják Budapestet, könnyű beléjük botlani bárhol a városban, és ez nagyon jó."

Bottas kiválóan kezdte 2019-et, megnyerte a nyitófutamot, majd nem sokkal utána még egyet, jó pozícióba került a bajnokságért. Azt mondta: "a fizikai felkészülésben hiszek, ha elvégeztem a megfelelő munkát, annak meglesz az eredménye". Utána még a futam közvetlen előkészületeire kell odafigyelni szerinte: "Szeretem, ha teljesen egyedül lehetek a rajt előtt, ekkor kerülök a tökéletes mentális állapotba".

Ronnie Peterson, Rosberg, Hakkinen, Räikkönen - utóbbi három F1-világbajnok -, és akkor még ott vannak a ralisok Markku Alén, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen, miért olyan sikeres a finn autósport?

"Jó kérdés, én sem tudom a választ. Gokartban ugyanis hátrányban vagyunk, nagyon hosszú a tél, amikor nem lehet menni.

Talán a finn mentalitás jó a vezetésnek. Az autóban egyedül vagy, és mi finnek szeretünk egyedül lenni.

Nyugodtnak kell maradnod, az is megy nekünk. Kulturális dolog is, a motorsportok nagyon népszerűek Finnországban. Motor, rali, F1, kamion, gokart, mind mind iszonyú kedvelt. Ráadásul rengeteg hősünk van. Az én hősöm Mika Häkkinen volt, miatta akartam versenyző lenni, ő motivált."

A Forma-1-et sokan kritizálják, hogy gyakran unalmasak a versenyek, rengetegen a túl magas technikai fejlettséget teszik emiatt felelőssé. Hamilton is elmondta már, talán jobb lenne puritánabb gépekkel versenyezni, mint régen. Bottas nem ért egyet.

"Nem rossz az F1-nek hogy ilyen mértékben használják a legmodernebb technológiákat, sőt, ez viszi előrébb az autóipart, a pálya után megjelennek a közúti kocsikban is a megoldásaink."

Nem túl közismert, hogy Bottas felesége is élsportoló volt, Emilia Pikkarainen úszott, nem is rosszul, olimpikon volt. Most hogy abbahagyta, új sportot választott, de férje nem követi.

"A feleségem régebben úszott, a finn válogatott tagja volt, de néhány éve abbahagyta. Most lovagol, de én

egy lóerőnél többet kedvelek,

és szeretem a saját kezemben tartani a sorsom."

(Borítókép: Huszti István / Index)