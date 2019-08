Attól, hogy apám kigyulladt, még nem vagyok a tankolás ellen

Mi történt egy év alatt?

Tavaly Kanada környékén elkezdtem finomhangolni a dolgokat, tanulni a hibáimból, elemezni, hogy mit csinálhattam volna jobban. Megpróbáltam kiegyensúlyozottabb lenni

- mesélte már a Hungaroringen csütörtökön, a Magyar Nagydíj nem hivatalos első napján.

Vasárnap a hockenheimi esőversenyen is győzött, itt is esélyesnek kell lennie, de óvatos. "Előre nem szeretek semmit mondani, most a cél, hogy minél jobb egyensúlyt találjunk a kocsival. Pillanatnyilag nem tudom, mire leszünk jók, de remélem, közel leszünk az elsőkhöz.

Nem lenne rossz, ha esne, de a hőség is jó nekünk. A jelenlegi hőmérséklet (kábé 28 fok) eléggé rendben van.

Sikerei ellenére a Mercedes még bőven a Red Bull-Honda előtt jár, de Verstappen nem akar kapkodni.

"Versenyről versenyre haladunk, nyomjuk a fejlesztéseket, azon vagyunk, hogy minél több alkatrészt tudjunk az autóra pakolni. Aztán majd kiderül, mire lesz ez elég, mennyire tudjuk lecsökkenteni a távolságot mögöttük."

Ha esik, akkor mindenesetre már úgy tűnik, nincs is lemaradásban a Red Bull, legalábbis Hockenheim ezt mutatta.

"Nagyon jó verseny volt, de hogy a legjobb lett volna életemben, azt nem merném mondani. Az biztos, hogy nagyon nehéz volt menedzselni a gumikat, a taktikát, pláne, hogy még esett is, de erről szól, ez teszi klasszá az egészet, amit itt művelünk."

Chris Horner Red Bull-csapatfőnök már idei első győzelme, az egy hónappal ezelőtti Osztrák GP után kijelentette, az ő versenyzője van a legjobb formában a mezőnyben, Hamiltonnál is jobb. Verstappent nem kapatta el a dicséret:

"Jó, ha az ember ilyesmit hall a főnökétől, de nekem nem kell mérnem magam senkihez, csak megpróbálni a legtöbbet kihozni magamból a csapat számára."

A Forma-1-ben az utóbbi hetekben felmerült, hogy visszahozzák a tankolást, amit a legtöbb pilóta támogatna. Verstappen ugyan még nem is élt, de videón láthatta, hogy 1994-ben, majdnem napra pontosan 25 éve apja, Jos Verstappen kis híján ottmaradt az F1-történet egyik legnagyobb tankolásos tűzvészében.

Nem tudom, hogyan fog működni (a tankolás), hogy jobb lesz-e a sportnak vagy sem. De azért, mert az apám kigyulladt, nem fogom ellenezni

- vonta le 21 éves koránál sokkal érettebben a következtetést az 1994-ben történtek után a holland pilóta.

(Borítókép: Max Verstappen.)